Il portiere Recchia della polisportiva San Pietro e Paolo convocato dal Pescara

Il portiere Paolo Recchia è stato convocato dal Pescara per un torneo nazionale della categoria allievi. L’obiettivo da sempre dichiarato è quello di preparare giovani calciatori per il salto di qualità. In quest’ottica non si risparmia la Polisportiva San Pietro e Paolo che negli ultimi giorni ha ricevuto l’ennesima soddisfazione dopo il tanto lavoro svolto da allenatori, preparatori e staff.

Paolo Recchia, classe 2003, è stato convocato dal Pescara per un torneo nazionale della categoria ‘Allievi’ che si svolgerà a Reggio Emilia dal 18 al 22 aprile prossimi. A comunicarlo è il direttore generale della Polisportiva Pino Nuozzi che invia il più sentito in bocca al lupo a Paolo Recchia per un grande debutto tra i pali della porta dei biancoazzurri.

La notizia giunta negli ultimi giorni certifica ancora una volta l’attività della società di via Biferno, un lavoro certosino svolto di giorno in giorno per fare in modo che un domani il calcio possa diventare più di una semplice passione per tanti iscritti.