Il Molise primo in Italia per produzione di vino da tavola. In forte sviluppo Dop, Igp e biologico

Il Molise spicca in Italia per produzione di vino da tavola. Il comparto vitivinicolo non conosce crisi e la nostra regione registra ottimi risultati. A certificarlo sono i dati resi noti dall’Industry Book 2019, studio commissionato da Unicredit e che ogni anno fotografa il mondo del vino italiano, in un dato spicca: il Molise è al primo posto per produzione di vino da tavola, con l’82% del totale della produzione nazionale.

È un settore che prosegue nella propria dinamica di crescita e che conferma il nostro Paese come uno dei leader mondiali, specie per quanto riguarda le esportazioni.

Dallo studio, che evidenzia le tendenze e le prospettive di sviluppo e di crescita del comparto vitivinicolo, si evidenzia come il Molise abbia chiuso il 2018 in 17esima posizione quanto a livelli di produzione vinicola, con oltre 366 mila ettolitri, corrispondenti allo 0,7% della produzione nazionale, piazzandosi al primo posto fra le regioni italiane, come detto, nella produzione di vino da tavola. In forte sviluppo il settore dei vini di qualità: sempre nell’anno passato, in Molise 2 bottiglie su 10 (ovvero il 18% della produzione regionale totale) sono vini DOP o IGP, per un totale di oltre 66 mila ettolitri di prodotto.

Il report ha poi evidenziato come, in linea con la crescente domanda di vini biologici, anche in Molise sia proseguita l’espansione della coltivazione biologica della vite. Nella regione la superficie di vigne a coltivazione biologica ha superato i 440 ettari nel 2017, ultimo dato disponibile.

Dichiara Giovanni Forestiero, responsabile per il Centro Italia di UniCredit: “La versione 2019 dell’Industry Book sul Vino conferma l’immagine della filiera vitivinicola del Molise come un comparto d’eccellenza non solo per l’economia del territorio, ma anche in ambito nazionale”.

Il report, partendo da dati “macro” su fenomeni inerenti i consumi e la produzione di vino su scala mondiale, individua, dati alla mano, numerose tendenze ed evidenze a livello nazionale e regionale e traccia un quadro prospettico su dinamiche cruciali come l’andamento dei flussi di export.

Per quanto riguarda i fatturati, In Italia il settore del vino conta circa 2 mila imprese industriali e fattura oltre 11 miliardi di euro. L’intero comparto denota una propensione all’esportazione elevata, con un valore di 6,2 miliardi di euro generato sui mercati esteri (il 54% del fatturato totale, in aumento rispetto al 51% del 2017). Su questo versante picchi di eccellenza si registrano nei segmenti dei vini DOP/IGP e degli spumanti, con una propensione all’export che si attesta, rispettivamente, al 58% e al 63%.

Quanto ai volumi di produzione, nel 2018 la produzione di vino in Italia è stata molto abbondante; con una produzione globale che ha superato del 10,5% quanto fatto nell’anno precedente. L’Italia si conferma così, per il quarto anno consecutivo, il primo produttore mondiale di vino, con un contributo di circa il 17% dalla produzione mondiale. In particolare è aumentata la produzione di vino DOP (+21,7% anno su anno, di cui +23,4% rossi e +20,5% bianchi) mentre l’IGP ha registrato un aumento più contenuto (+2,5% anno su anno). E sui vini Dop e Igp l’Italia detiene il primato mondiale dei vini certificati con Indicazione Geografica. 1 vino certificato su 3 in ambito europeo viene prodotto in Italia (Francia seconda con “soli” 435 vini), tanto da far sì che ben il 68% del vino prodotto in Italia nel 2018 sia DOP o IGP.

I consumi di vino sono in forte crescita, nell’arco degli ultimi 15 anni i consumi globali sono aumentati del 6,6% annuo. La crescita della domanda è sostenuta principalmente dalle economie emergenti sudamericane e asiatiche, con la Cina che ha più che raddoppiato i suoi consumi. Gli Stati Uniti risultano a fine 2017 il primo mercato mondiale, con circa il 24% dei consumi totali. L’Italia è in terza posizione per consumi, in crescita dello 0,9% rispetto all’anno precedente e rappresentanti il 9,3% della domanda mondiale.

Sul fronte esportazioni l’Italia detiene una quota del 19,8% del totale export in valore, con 6,2 miliardi di euro di vendite sui mercati esteri. Dall’analisi emerge come nell’ultimo decennio le esportazioni italiane di vino abbiano puntato sempre più sulla qualità perché i volumi esportati sono rimasti pressochè identici ma il valore è cresciuto. Tale tendenza si è confermata anche nel 2018, con il valore dell’export in crescita del 3,3% sull’anno precedente nonostante il calo dei volumi. Gli USA rimangono il primo mercato di sbocco, seguiti da Germania e Regno Unito. Questi 3 mercati insieme assorbono più della metà dell’export italiano globale. Tra i mercati di destinazione che crescono di più rispetto al 2017 si segnalano la Francia, la Svezia e i Paesi Bassi.

E le prospettive future fanno ben sperare, si stima che nel prossimo quinquennio il fatturato mondiale crescerà dell’1.5% annuo. E l’Italia non fa eccezione, in particolare crescerà la domanda estera mentre sui consumi interni le stime sono più caute.