Il tempo del weekend di Pasqua 2019 ci riserverà giornate primaverili con sole prevalente e temperature in aumento. Qualche disturbo domenica. Anticiclone in rinforzo. A Pasquetta possibile peggioramento dal pomeriggio

A cura di www.meteoinmolise.com

METEO WEEKEND DI PASQUA 2019, SITUAZIONE – Qualche giorno dal tempo soleggiato su gran parte d’Italia con un promontorio anticiclonico che si estenderà dal Nord Africa fin verso lì Europa Centrale e la Scandinavia passando per il Mediterraneo; esso garantirà una fase di stabilità atmosferica su gran parte delle nostre regioni. Da mercoledì e fino al week-end di Pasqua le perturbazioni rimarranno lontane dalla nostra Penisola; tempo in miglioramento anche all’estremo Sud. Gli unici disturbi saranno legati ad una modesta attività cumuliforme sui rilievi di Alpi ed Appennino con qualche acquazzone o breve temporale durante le ore centrali del giorno. Non mancheranno inoltre un modesto passaggio di nubi alte e stratiformi.

TEMPERATURE IN AUMENTO – Le temperature tenderanno ad aumentare portandosi sopra le medie tipiche del periodo. I valori risulteranno miti da Nord a Sud con massime comprese tra 17 e 20°C con punte di 21-22°C in Valpadana e sulle regioni tirreniche.

TENDENZA METEO PASQUA E PASQUETTA – gli ultimi aggiornamenti evidenziano come la Pasqua sia nel complesso discreta e mite con tendenza ad aumento delle nubi medio alte e stratiformi. A tutt’oggi i modelli previsionali vedono un peggioramento a Pasquetta nella seconda parte del giorno per una bassa pressione afro-mediterranea accompagnata da venti tesi di Scirocco. Seguire gli aggiornamenti.

Previsioni WEEKEND PASQUA 2019

Venerdì: giornata nel complesso soleggiata. Cielo in parte velato per nubi alte e sottili su tutto il territorio di regionale. Durante le ore centrali del giorno e al pomeriggio anche qualche addensamento nuvoloso più consistente sul Molise centrale in dissolvimento serale. Temperature primaverili: minime da 2-3 gradi in montagna ai 5-6 gradi della collina (Campobasso) fino ai 10-11 gradi della costa, venafrano, Isernia. Temperature massime fino a 15-16 gradi sul capoluogo e 19-20 sulla costa Isernia e Venafro. Venti moderati da nord-est.

Sabato: altra giornata nel complesso soleggiata e primaverile. Durante le ore centrali del giorno e al pomeriggio passaggi di nuvolosità alta e stratiforme che velerà il cielo. Temperature stazionarie rispetto alla giornata precedente con valori agevolmente supereranno i 15 gradi sui principali centri della Regione. Venti moderati da nord-est.

Pasqua 2019: la giornata festiva trascorrerà tra sole e passaggi nuvolosi. Al mattino deboli velature sul settore occidentale. Tempo migliore sulla costa. In serata nuvolosità più consistente sull’intero territorio regionale ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature gradevoli e fino a 20 gradi sulla costa e Venafrano. Venti deboli da nord-ovest sulla costa.

Pasquetta 2019: nuvolosità in aumento nel corso della giornata con possibile peggioramento nel pomeriggio a partire dai settori occidentali.