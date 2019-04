Ultima di regular season per il Cln Cus Molise impegnato per l’occasione in trasferta in terra marchigiana a difendere la seconda piazza in classifica in attesa di proiettarsi verso i play off per tentare la scalata alla A2. I padroni di casa del Corinaldo per i quali era determinante vincere per provare a conquistare la salvezza, all’andata avevano sbancato il PalaUnimol costringendo alla resa interna i campobassani. Molta acqua sotto i ponti è passata, per entrambe le formazioni, da quell’ultima gara del girone di andata a oggi, contribuendo a delineare scenari di classifica diametralmente opposti per molisani, qualificatisi matematicamente ai play off promozione con una giornata d’anticipo, e marchigiani, impelagati in fondo alla classifica e impegnati fino all’ultimo trillo di sirena nella lotta per evitare i play out.

Per nessuna delle due contendenti c’erano quindi troppi calcoli da fare, bisognava giocare per vincere per poter agguantare gli obiettivi prefissati. Parte bene il Cln Cus Molise, con una bella conclusione di Everton dopo uno scambio centrale con Ferrante al 3′, risponde il Corinaldo con Sorcinelli al 4′ con un tiro da fuori bloccato da Roman senza grosse difficoltà.

Al 5′ Barichello libera Ferrante a tu per tu con il portiere avversario che è bravo però a chiudere in anticipo la giocata d’attacco dei campobassani. Al 7′ Campanella bolla la traversa di testa sfruttando un rinvio lungo di Roman e facendo correre un brivido lungo la schiena ai tifosi marchigiani. La prima metà del primo tempo si chiude con un tiro velenoso di Marro ma è ancora Pencarelli a tenere blindata la gara sullo 0 a 0, mentre al 15′ Verlengia ruba palla e parte in combinazione con Petrella che da posizione angolata sfiora per l’ennesima volta il vantaggio. L’iniziativa resta in possesso dei campobassani costantemente, con gli uomini di mister Gurini però sempre pericolosi nelle ripartenze improvvise come capita al 16′ con fuga e tiro dalla banda di Belleboni che si spegne di poco sul fondo.

Il primo tempo si chiude con un pareggio a reti bianche che non premia la vitalità dei Sanginario boys.

Il secondo tempo comincia con due occasioni da goal in un minuto per il Cln, che prima con Ferrante e poi con Petrella, sembra intenzionato ad alzare i giri del motore sin da subito. La risposta del Corinaldo è affidata al pericolosissimo Belleboni che al 22′ si gira a limite dell’aria e fa partire un tiro parato centralmente da Roman.

Al 25′ Belleboni intercetta una palla nella propria metà campo, parte in velocità e scambia con Campolucci che gli restituisce la sfera e per Belleboni siglare il goal dell’uno a zero a porta vuota è a quel punto un gioco da ragazzi.

Al 26′ ristabilisce subito la parità Barichello con un tiro improvviso su schema di calcio piazzato perfettamente chiamato e giocato dal team campobassano.

Al 28′ tornano in vantaggio i padroni di casa con un tiro dalla lunga distanza di Casagrande deviato in qualche modo dal proprio compagno Sorcinelli che spiazza così Roman.

I campobassani accusano il colpo arrivato all’improvviso e per un paio di minuti faticano a tenere a freno Campolucci e compagni rinvigoriti dal vantaggio ottenuto.

La partita entra così nel suo periodo più caldo e combattuto e al 32′, dopo continui capovolgimenti di fronte, Barichello con un fendente dalla zona sinistra d’attacco riporta il risultato sul 2 a 2. Ma Belleboni non ci sta e un minuto più tardi riporta in vantaggio i suoi. Al 35′ è Ferrante a bucare un invito a rete da un passo dalla linea di porta, confezionato dalla coppia Marro-Everton. Ancora Ferrante al 36′ impensierisce da centro area l’estremo difensore di casa che si ripete poi anche sull’ennesima conclusione pericolosa di Marro. Verlengia, su capovolgimento di fronte, salva a porta vuota su tiro di Campolucci. A 3′ dal termine Sanginario si gioca il portiere di movimento e purtroppo, su un errore in fase di possesso, arriva il goal a porta vuota di Belleboni, vero mattatore dell’incontro. I campobassani lottano e spingono fino alla fine e hanno il merito di confezionare a 30 secondi dalla fine il vero eurogoal di giornata con Barichello che scodella per Campanella il quale al volo, con un tiro a incrociare a mezz’aria, incide il proprio marchio purtroppo inutile sul risultato finale dell’incontro.

Una vittoria che non permette ai marchigiani, visti i risultati arrivati dagli altri campi, di evitare i playout. Per i campobassani, che chiudono terzi la regular season scavalcati di un punto dal Cus Ancona, è già tempo di nuove battaglie sportive, quelle che vedranno i portacolori dell’intera regione molisana provare nei play off la scalata alla A2. Gli avversari designati per le semifinali sono gli abruzzesi del Cus Chieti, si parte già sabato prossimo in casa dei chietini.