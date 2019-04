Il Comune cerca quattro operai e un usciere: al via la selezione

Il Comune di Termoli cerca quattro operai e un usciere da assumere a tempo indeterminato. Per questo ha inviato una richiesta all’agenzia regionale ‘Molise Lavoro’ per la formulazione di una graduatoria così da individuare gli aventi titolo per la selezione e quindi l’assunzione.

I quattro operai sono suddivisi in uno con attestati e certificazioni di formazione per carrelli sollevatori, escavatori, trattori, piattaforme elevabili, gru per autocarro.

Il secondo dovrà avere certificazioni di formazione per carrelli sollevatori e caldaista. Il terzo per carrelli sollevatori e muletti, il quarto dovrà avere qualifica da muratore.

Per l’usciere il Comune ha previsto la possibilità che il posto sia attribuito a militari in Forze Armate congedati senza demerito.

Il rapporto di lavoro sarà indeterminato per 36 ore settimanali. Gli interessati dovranno presentarsi il 9 maggio prossimo dalle 9 alle 12 con un valido documento di riconoscimento e copia di certificazione Isee per poter accedere alla selezione.