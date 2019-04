Il commissario Sullo saluta Termoli: “Rischio infiltrazioni ma comunità è sana”

Quella di martedì pomeriggio 9 aprile è stata anche una conferenza stampa d’addio a Termoli per il commissario capo di Polizia Vincenzo Sullo, prossimo a tornare nella regione di provenienza, la Campania, dato che da lunedì prossimo prenderà servizio in provincia di Avellino per guidare il commissariato di Lauro di Nola.

“Serberò bel ricordo di Termoli – ha confidato alla stampa il numero uno del locale presidio di polizia, originario di Portici -. In questi anni abbiamo affrontato tutte le problematiche in maniera corretta e opportuna”.

Sullo ha dato una propria visione della città e del territorio. “Ritengo che la comunità di Termoli sia sana, ci sono problematiche di varia natura e genere, oltre a pericoli di infiltrazione da territori limitrofi come Foggia, ma la comunità termolese va preservata“.

Il commissario ha ricordato alcune delle operazioni di maggiore rilievo. “Quella che qualcuno ha nominato ‘Gran Bazar’ per il grande quantitativo di merce sequestrata, gli arresti per caporalato nell’agosto scorso, oppure l’operazione quasi fulminea per la rapina al Sigma“. Infine Sullo ha parlato dell’ordine pubblico e dei tanti impegni che si moltiplicano d’estate, confessando che “certamente tornerò a Termoli, ma da turista”.

A sostituirlo nelle vesti di dirigente del commissariato di via Cina arriverà Nevio Di Vincenzo, 45 anni, abruzzese che ha trascorso gli ultimi anni in Veneto, prima a Padova e poi a Vicenza.