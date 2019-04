Il Città di Termoli va in campo in 8 e rimane in 6: sconfitta a tavolino. La società attacca i giocatori

Nuova figuraccia del Città di Termoli questo pomeriggio 28 aprile. Dopo essersi presentato a Riccia con soli 8 calciatori, la squadra giallorossa è rimasta in 6 uomini a causa di due infortuni comportando così la sospensione dell’incontro sul punteggio di 5-0 per l’Olimpia Riccia. In settimana il giudice sportivo assegnerà la vittoria a tavolino ai padroni di casa.

Intanto la nuova società presieduta da Giovanni Di Girolamo ha diffuso una nota in cui fornisce una propria versione dei fatti.

“Dopo la mancata disponibilità a scendere in campo dei calciatori della rosa di prima squadra del Città di Termoli della scorsa settimana – che ha dato luogo alla seconda “rinuncia” stagionale – nella giornata odierna gran parte dei tesserati ha continuato nell’azione, non raggiungendo Riccia per la disputa della prevista gara di campionato, sperando di provocare la terza sanzione di rinuncia che, in vista della successiva (e ultima) gara tra sette giorni, avrebbe comportato l’inevitabile provvedimento di revoca del titolo sportivo da parte della FIGC.

Rispetto a ciò, ancora peggiore si mostra il maldestro tentativo dei calciatori di accampare – a cose fatte e tentativo fallito – risibili scuse per giustificare la loro pretestuosa assenza in campo: contrariamente a quanto riferito da quanti sono rimasti al Cannarsa, la società aveva messo a loro disposizione ben tre autovetture (su una di questi si è accomodato lo stesso mister Di Lena regolarmente in panchina!) ma evidentemente – non sapendo ancora dell’esistenza di un pulmino pieno di tesserati già in viaggio verso Riccia – non salirci per costoro era funzionale a provocare la terza rinuncia, dichiarato obiettivo per tenere sotto scacco il club. Tutto ciò non è accaduto ed è rimasto nei piani e nei calcoli di quanti pensavano non solo e non tanto di porre alle corde il club giallorosso ma – cosa più grave – di penalizzare sul piano sportivo la città di Termoli, di privarla del suo titolo di Eccellenza, di attivare le conseguenze e le speculazioni del caso nella prossima estate. Gioco finito.

La nuova compagine societaria – insediatasi ufficialmente nel corso della settimana – invece ha provveduto con grande decisione a mettere in atto tutte le “contromosse” in grado di garantire al Città di Termoli di disputare – sia pur con un numero ridotto di calciatori – la gara di Riccia. Il grande, serio e silenzioso impegno profuso nei giorni precedenti dal nuovo Presidente Giovanni Di Girolamo, dai dirigenti e dai collaboratori del club, con la decisiva assistenza degli esperti di diritto sportivo del “Centro Studi e Ricerche Sport Academy” di Pescara, ha consentito di “normalizzare” la situazione, mettendo in salvo il titolo del club, rendendo vani i tentativi di creare difficoltà per ottenere vantaggi non dovuti.

Lo “sciopero” mai annunciato e portato avanti in questi due turni di campionato – oltre a non trovare alcun riscontro e giustificazione sul piano giuridico rispetto alla natura dei rapporti esistenti tra club e tesserati nonché allo status di dilettanti dei tesserati stessi che se ne sono assunti la responsabilità (tra l’altro attraverso “annunci” a mezzo stampa senza alcun atto formale sottoscritto..) – ha comportato una palese violazione il principio di lealtà e correttezza sportiva puntando ad utilità non dovute di cui i responsabili saranno chiamati a risponderne.

Di fronte a ciò il club difenderà la propria immagine ed i propri interessi, riservando di attivare immediatamente le autorità competenti, sportive in primis. Il gesto di passione sportiva e di generosità sportiva compiuto dalla nuova compagine societaria – che già negli ultimi due mesi aveva profuso impegno personale e risorse nella gestione – rappresenta la migliore risposta a quanti, nel disfattismo e nell’indifferenza, evidentemente coltivavano interesse a che sparisse questo avamposto calcistico in Eccellenza, bene della città prima che dei suoi soci temporanei. Tale dimostrazione di serietà e competenza dovrà, nell’immediato prossimo futuro, aprire una fase di confronto con le forze sociali, economiche ed istituzionali della città, al fine di poter consentire di capire, valutare e programmare al meglio la prossima stagione, misurando la partecipazione e calibrando le relative ambizioni”.