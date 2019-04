Il Città di Termoli si rialza: 3-2 contro l’Acli&Campodipietra

Risultato positivo per il Città di Termoli nel 27esimo turno del campionato regionale di Eccellenza molisana. I giallorossi hanno infatti sconfitto per 3-2 al Cannarsa l’Acli&Campodipietra.

Tre punti importanti che arrivano al termine di una settimana di polemiche seguita al 3-0 a tavolino per non essersi presentato in campo domenica scorsa contro il Roseto a causa di un grave lutto familiare che ha colpito il presidente Marco Castelluccio ma per il quale il Roseto non ha accettato la richiesta di rinvio dell’incontro.

Nel match odierno a segno Pagliaccio, Armango e D’Ausilio per i termolesi, mentre gli ospiti hanno marcato con Del Zingaro e Ciocca.

Con questo risultato il Città di Termoli salgono a quota 45 (un punto in meno di penalità per la gara di Roseto) e rimangono settimi, fuori dalla zona playoff.

Nel campionato di Promozione invece il Termoli 2016 ha perso 3-2 a Ripalimosani nell’anticipo giocato sabato 6 aprile. Fiorillo, Di Corpo e Di Cillo i marcatori dei padroni di casa, Gabsi e Recchia per gli adriatici. Il Termoli 2016 è ora decimo a 30 punti, appena due lunghezze sopra quota playout.