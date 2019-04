Piccioni che si dividono la “torta” in largo Bisceglie, meraviglioso scorcio del Borgo Vecchio con vista sul porto di Termoli. Chi c’è c’è, chi non c’è non c’è: una immagine emblematica all’inizio di questa primavera che si annuncia molto calda, se non altro sotto il profilo politico. E senza dimenticare che c’è sempre qualcuno a decidere chi è dentro e chi è fuori. Buon appetito!