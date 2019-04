Il sospetto di molti si è verificato. I transfughi passati dal centrosinistra al centrodestra hanno deciso di non votare la variazione di bilancio in discussione in consiglio comunale questa mattina 29 aprile, mettendo a serio rischio la tenuta della maggioranza proprio in questo finale di consiliatura. La variazione è stata poi approvata con appena 9 sì.

Tuttavia fa notizia l’abbandono dell’aula dei consiglieri Timoteo Fabrizio, Vincenzo Sabella e Michele Barile, oggi tutti candidati in opposizione al sindaco Angelo Sbrocca. Il primo nella lista dei Popolari, gli altri due con Diritti e Libertà.

Sabella è intervenuto a nome del gruppo, sia per difendere l’assenza del dimissionario assessore Enzo Ferrazzano che per comunicare la decisione, accolta dal primo cittadino con uno sguardo che sembrava fra il sorpreso e l’amareggiato ma senza commenti.

Per altro nessuno dei consiglieri candidatisi col centrodestra aveva comunicato alcunché alla Giunta prima di stamane. E c’è da aggiungere che in apertura di consiglio comunale l’esponente di opposizione Daniele Paradisi aveva fatto mettere ai voti una pregiudiziale ritenendo non ci fossero ragioni d’urgenza per una variazione che era nota da tempo. Ma la maggioranza compatta l’aveva respinta, transfughi compresi.

Dopo qualche minuto invece Sabella ha spiegato che il gruppo dei Popolari non avrebbe partecipato al voto perchè non ravvisava motivi d’urgenza nell’odierno consiglio.

La variazione è stata tuttavia essere approvata a maggioranza anche per l’assenza di alcuni esponenti di opposizione. In minoranza c’erano soltanto Di Michele, Di Brino, Marone, Rinaldi, Paradisi, Marinucci e Ciarniello, mentre sono assenti Di Giandomenico e il candidato sindaco di centrodestra Roberti. I presenti hanno però lasciato l’aula al momento del voto.

La maggioranza ha potuto contare su 9 voti, sufficienti essendo la seduta in seconda convocazione: il sindaco Sbrocca, la presidente Vigilante e i consiglieri Di Campli, Di Francia, Scurti, Cocomazzi, Di Tella, Orlando e Sciandra. Assenti Casolino e Giuditta (che si sono giustificati con impegni di lavoro e personali), Potena e Di Giovine.

La seduta è stata caratterizzata inoltre da forti momenti di tensione, con scontri verbali soprattutto fra Di Francia della maggioranza e l’esponente di minoranza Paradisi. Le variazioni approvate erano state inoltre contestate nel merito dagli esponenti di opposizione Nick Di Michele e Antonio Di Brino prima del voto.

seguono aggiornamenti