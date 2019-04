I prodotti molisani conquistano Roma, il regista Vanzina ed i protagonisti di ‘Ballando con le stelle’

La tipicità dei prodotti molisani sbarca a Roma: grazie alla promozione dei prodotti ‘Made in Molise’, i ristoranti della Capitale stanno arricchendo i loro vasti menu con le nostre eccellenze enogastronomiche. Vini, salumi, latticini, prodotti da forno, conserve, dolci e altre prelibatezze molisane stanno lentamente prendendo piede all’interno delle cucine romane.

La promozione delle produzioni molisani trova ampio spazio nella culla della civiltà italiana, grazie all’impegno dell’associazione di molisani a Roma ‘Forche Caudine’ che ha raccordato uno staff di professionisti, per lo più corregionali, attivamente impegnati nella promozione, nel marketing, nella comunicazione e nella commercializzazione di un paniere di eccellenze molisane fornite da una ventina di aziende delle province di Campobasso e Isernia.

Da qualche giorno, infatti, alcuni operatori coordinati da Stefano Barbiero e Gabriele Di Nucci, stanno procedendo ad una serie di incontri con ristoratori molisani, e non, della Capitale per far conoscere i prodotti ‘Made in Molise’. La risposta è eccellente e sono già diverse le attività che hanno abbracciato la bontà.

I primi ristoranti a Roma dove è possibile assaporare il paniere dei prodotti molisani sono: l’Osteria Rouge in piazza Siculi 6, nella zona di San Lorenzo, e la catena ‘Insalata Ricca’ che al momento si trova in piazza Albania ed il cui titolare è originario di Poggio Sannita. Altre attività commerciali, di cui una in zona Flaminio con titolare di Frosolone e un alimentari in zona piazza Bologna con proprietario di Trivento, sono in fase di sperimentazione. “L’aspetto più interessante è che c’è tanta curiosità da parte di coloro che non conoscono il Molise – evidenzia Di Nucci – Stiamo avendo buoni riscontri soprattutto con i vini. Montepulciano e Tintilia in primis”.

Parallelamente lo staff di promozione sta lavorando all’introduzione del brand molisano anche presso opinion leader, grazie al coinvolgimento di personaggi pubblici ‘prestati’ alla pubblicità per fare da testimonial al Molise. È il caso dell’ex parlamentare Nunzia De Girolamo che ha portato i prodotti molisani, selezionati da ‘Forche Caudine’ dietro le quinte della trasmissione Rai ‘Ballando con le stelle’. Qui sono stati consegnati ai protagonisti del noto programma condotto da Milly Carlucci ed apprezzati dal regista Enrico Vanzina che, fanno sapere dall’associazione di molisani a Roma “potrebbe parlarne nella sua rubrica sul quotidiano . nazionale Il Messaggero”

Di pari passo con la promozione delle eccellenze enogastronomiche troviamo il commercio elettronico che, attraverso la piattaforma Averlo markertplace, fornisce un’ampia vetrina di promozione ed attualmente dà visibilità a due tipi di salumi ed un formaggio. Dopo Pasqua inizierà la fase di accordi con catene di supermercati, mentre si progettano temporary store in mercati romani, primi contatti all’Appio e a Porta Pia.

“Roma è soltanto una prima area test, ma basilare, come da anni sostiene giustamente il nostro presidente Castellotti – spiega Francesco Caterina – L’obiettivo ambizioso è però l’internazionalizzazione. Per questo stiamo monitorando la grande distribuzione europea, le fiere e gli eventi con particolare attenzione all’Oriente, alla Russia e agli Usa, ma anche incubatori e acceleratori. Il Molise deve recuperare un gap molto accentuato e per questo è necessario procedere spediti e con un impegno praticamente