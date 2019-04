È stato presentato oggi – 16 marzo – il Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale di Termoli. Presente al tavolo il coordinatore dell’Ambito, Antonio Russo, la referente del Cav, la psicologa Sara Fauzia, la Consigliera di Parità della Regione, Giuseppina Cennamo, il Sindaco di Termoli, nonché presidente dell’Ats, Angelo Sbrocca, il direttore del Pronto soccorso del nosocomio temolese, Nicola Rocchia, il direttore della Caritas diocesana Gianni Pinto, il tenente della Stazione dei Carabinieri di Termoli Edgar Pica e il neo dirigente del Commissariato della Polizia di Termoli Nevio Di Vincenzo.

Un folto pubblico e una nutrita rappresentanza della rete di supporto al Centro antiviolenza nato nell’ottobre 2018 ha reso l’idea di come il fenomeno sia sentito.

Un centro che si avvale di professioniste, la psicologa Sara Fauzia, l’avvocato Tina De Michele e l’assistente sociale Anna Bombini. La rete con i servizi del territorio e con le Istituzioni costituisce un valore aggiunto non solo per quanto riguarda le attività di sensibilizzazione ma perché molto spesso permette l’emersione di un fenomeno che rimane perlopiù sommerso. A inquadrare il contesto nel quale ci si muove la psicologa Fauzia: “Muoiono tre donne a settimana, solo l’11 per cento denuncia e il Molise si colloca tra le ultime regioni in Italia in tal senso. Con questi numeri “è questa la vera emergenza sicurezza in Italia”. Pur consapevoli che quello che si fa è una goccia nel mare, le operatrici del Centro e l’Ambito si dicono orgogliosi di poterci contare. “Fino a due anni fa ero qui a combattere perché ci fosse un Centro Anti Violenza a Termoli”, ha ricordato Sara Fauzia. Oggi c’è e ha accolto finora 23 donne.

Il fenomeno della violenza sulle donne è complesso perché vi sono invischiati diversi aspetti e emozioni quali la paura, il senso di colpa, la dipendenza affettiva e quella economica rendono difficile per le donne uscirne fuori. La ragione è soprattutto una: la maggior parte delle violenze avviene tra le mura domestiche. Il luogo che dovrebbe rappresentare la sicurezza, il riparo, diviene spesso il teatro di relazioni con alla base il predominio e la violenza.

Il lavoro di rete, che spesso è poco più di un’espressione retorica, in questo caso è realtà. È un metodo necessario ancor più in questo tipo di problematica. Perché “è un fenomeno dalle mille sfaccettature” e dunque sono tante le professionalità investite di una qualche responsabilità. “La rete ci ha permesso molto spesso di far emergere una situazione di violenza”. Non tutte le donne che si rivolgono al Centro – che si trova in via Montecarlo 49 a Termoli – si presentano spontaneamente. “Solo 8 l’hanno fatto, le altre 15 sono arrivate a noi tramite i servizi”. E dunque servizi sociali oppure Forze dell’Ordine. Magari dietro una semplice richiesta di aiuto economico c’è una situazione di soprusi di anni.

Nel corso dell’incontro che ha voluto presentare alla cittadinanza, oltre che alla stampa, il Centro antiviolenza e le sue attività, è stato proiettato un video che ne riassume il senso oltre che i numeri. 23 donne che sono state seguite da ottobre 2018 ad ora. Sono 16 italiane e 7 stranieri, la maggior parte (15) ha un’occupazione e quanto gli uomini maltrattanti sono perlopiù italiani, con un’occupazione e un livello di istruzione media. Uomini e donne ‘normali’, lontani anni luce dalle rappresentazioni. “Proponiamo una logica differente. La donna non è vittima ma una persona che ha sopportato la violenza”. Uscire dall’idea di vittima è importante, molto spesso le donne non si riconoscono in quell’immagine romanzata che proviene dai mass media. Anche le norme sembrano spesso veicolare l’idea di donna-oggetto da tutelare, “la protezione è sì importante ma le donne sono soggetti proattivi che possono autodeterminarsi, hanno solo bisogno di aiuto in una fase critica della loro vita”, così Fauzia che ha sottolineato il preminente aspetto culturale alla base della violenza.

Il centro dunque è un luogo di fuoriuscita dalla relazione violenta il cui percorso sarà costruito dalla stessa donna, supportata dagli operatori. Dopo una preliminare valutazione del rischio – molto spesso le donne non ne percepiscono la reale entità – si inizia un processo che prevede al suo interno il supporto psicologico, quello sociale e l’orientamento legale. “Spesso le donne dicono di non denunciare perché non sanno che fine ne sarà di loro, temono di perdere i figli” e allora mettere a disposizione una consulenza che li supporti nella denuncia o in una procedura di separazione diviene fondamentale.

Il video realizzato dal regista Simone D’Angelo ha gettato luce sulle diverse situazioni che vanno sotto il cappello della violenza: donne ricattate, sottomesse, violentate, minacciate, molto spesso dai propri partner. Sono storie accadute realmente qui da noi, come ha ricordato commosso il coordinatore Russo.

È stato il tenente Pica a ricordare come l’Arma così come altre Istituzioni siano tasselli importanti ma non può bastare. “Il sistema siamo tutti noi, smettiamo di voltarci dall’altra parte”.

Il centro funziona, è un servizio importante per la crescita culturale e sociale del territorio, ma la speranza espressa dai presenti è che diventi strutturale e non legato alle programmazioni regionali. “Un altro modo di vivere e di amare possibile”.