I Lupi salutano i tifosi con una sconfitta: il Matelica passa al Selvapiana. Agnone e Isernia, prossimi 90 minuti di fuoco

Il Campobasso saluta il proprio pubblico con una sconfitta: il Matelica espugna il terreno di gioco dello stadio di contrada Selvapiana con un gol firmato da De Santis. La seconda forza del campionato arriva nel capoluogo di regione intenzionata a conquistare l’intera posta in palio.

Ci sono tre punti che la distanziano dalla capolista Cesena e può ancora succedere di tutto. In avvio di gara il Campobasso patisce l’aggressività degli avversari, complice forse anche l’assenza di due pedine importanti come Di Nucci a centrocampo e Giacobbe in attacco.

Matelica pericolosissimo al diciannovesimo quando Marchetti sbaglia un rinvio e innesca il contropiede dei marchigiani. La palla arriva tra i piedi di Florida il più pericoloso tra gli avversari che spedisce la palla fuori.

Al ventisettesimo mentre i tifosi espongono uno striscione per testare la propria contestazione nei confronti dei Daspo emessi dalle forze dell’ordine dopo gli scontri post-partita nel match con il Cesena – in cui è scritto “la repressione continua. E noi resistiamo” – il Matelica sblocca il risultato con De Santis su calcio d’angolo.

La reazione del Campobasso non arriva, anzi gli attaccanti del Matelica continuano a tenere in apprensione la difesa rossoblù. Al quarantacinquesimo ancora uno svarione del pacchetto difensivo locale, ma il Matelica per fortuna non ne approfitta. Due minuti più tardi i Marchigiani sfiorano il raddoppio. Nell’avvio di ripresa sono i locali ad essere più aggressivi e a provare a fare il pareggio.

Al 53esimo ottima occasione per Alessandro ma la palla finisce di lato. Pochi minuti dopo il portiere del Matelica blocca un tiro con le mani fuori area ma su segnalazione dell’assistente che aveva ravvisato un fuorigioco, l’arbitro assegna la punizione per gli ospiti. Inizia a serpeggiare nervosismo tra i giocatori in campo.

Il Campobasso ha due buone occasioni nel giro di pochi minuti per pareggiare ma Cogliati con una rovesciata impegna il portiere avversario che si salva deviando la palla sulla traversa. Poi, il tiro ravvicinato di Alessandro, ma il portiere la prende.

Il forcing rosso blu diventa più intenso negli ultimi minuti del match però c’è poca lucidità e al triplice fischio è il Matelica a festeggiare.

Domenica prossima la trasferta contro la sammaurese per chiudere il campionato. I prossimi 90 minuti saranno decisivi per Isernia e Agnone che si giocheranno il tutto per tutto per evitare la retrocessione in eccellenza.

Più critica la posizione dell’ Isernia scivolata oggi al penultimo posto in classifica dopo la sconfitta in casa contro il Francavilla. L’Agnone invece grazie al buon pareggio 2 a 2 ha tenuto a Montegiorgio ed è attualmente invischiata nella zona playout e quindi se le cose restassero così anche domenica prossima i pentri sarebbero condannati alla retrocessione diretta invece l’Agnone disputerebbe gli spareggi