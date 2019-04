Sono iniziati nelle scorse ore i lavori di sistemazione dell’arenile sul lungomare nord di Termoli per la pulizia delle spiagge in vista delle festività pasquali, a cominciare dalla Domenica delle Palme che cade dopodomani, 14 aprile.

I titolari di alcuni stabilimenti balneari della spiaggia di Sant’Antonio hanno iniziato a spianare la sabbia e a pulirla dai ceppi e dai rifiuti depositati nei mesi invernali.

Le grandi manovre per rendere la spiaggia più fruibile ai bagnanti e a chi vorrà fare una passeggiata in riva al mare guardano con speranza e apprensione alle previsioni meteo che soprattutto per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta, notoriamente un periodo in cui molti amano trascorrere qualche ora in spiaggia.