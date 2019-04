Nel pomeriggio di ieri 28 aprile si è tenuto al lido balneare Cala Sveva l’esposizione fotografica del primo concorso organizzato dal fotocircolo “framMENTI” in occasione del tesseramento per il 2019. Le fotografie esposte, un totale di 28 scatti, erano suddivise in 3 categorie: fotografia di paesaggio, street photography e fotografia di ritratto.

Tanti scatti realizzati da membri del circolo più o meno esperti: ce n’era per tutti i gusti. Fin dalle 16, orario di inizio della mostra, si è registrata una buona affluenza di pubblico: complice il bel pomeriggio di sole e la grande curiosità attorno agli scatti di cui si era parlato nei giorni scorsi sulla pagina del fotocircolo e sui mezzi di diffusione multimediale.

Ma non è tutto. Ciò che ha spinto la gente ad accorrere è stata anche la possibilità di poter giocare un ruolo da protagonista potendo votare una sola foto fra quelle in concorso che si sarebbe aggiudicata il premio della giuria popolare. E così oltre ai 3 premi decisi dai soci fondatori del circolo-giuria ufficiale del concorso c’è stato anche un ulteriore riconoscimento per lo scatto maggiormente votato dal pubblico accorso.

Alle ore 19, al termine dello spoglio delle schede depositate nell’urna, si è tenuta la premiazione di fronte a un pubblico copioso e particolarmente incuriosito. Prima di procedere tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione per ringraziarli e sottolineare quanto sia importante l’apporto del singolo nelle attività del circolo. Il premio della giuria popolare è andata al piccolo Lorenzo Orlando, socio junior iscrittosi con il papà Massimiliano da cui ha ereditato la passione per la fotografia.

Assegnato il premio della giuria popolare la presidentessa Annalisa Principi, il vice presidente Michele Ciaramella e il segretario Liberato Russo, insieme ai consiglieri Sandra Scarmignan e Maurizio Perrotta hanno proclamato i vincitori delle 3 categorie sopra menzionate, evidenziando il criterio di votazione che ha considerato oltre alla qualità della foto anche il significato artistico ed emotivo.

“Per quanto riguarda la categoria ritratto – annuncia Liberato Russo – per aver saputo cogliere attraverso questo scatto l’emotività e un particolare momento di dolcezza e di fragilità umana è stata premiata la fotografia di Dario Miniello raffigurante una donna cubana col suo bambino dallo sguardo profondo.

La categoria street photography ha visto vincere ancora il piccolo Lorenzo Orlando per l’originalità, la scelta artistica e umoristica scattando una foto alla madre con la stessa posa ed espressione di una donna in un murales. Per il paesaggio è stata premiata la foto di Nicola Cappella per la resa cromatica e la semplicità dello scatto che ha valorizzato in una ideale cartolina una delle Cinque Terre liguri”.

Terminate le premiazioni e dopo avere effettuato le foto di rito la serata si è conclusa con un invito esteso a partecipare e ad entrare in contatto con il Fotocircolo. I sorrisi e l’entusiasmo dei presenti e di tutti i soci sono la giusta energia per proseguire questo percorso di cultura e socializzazione. La famiglia di framMENTI è destinata a crescere, l’estate è alle porte e le iniziative, tra corsi e uscite fotografiche collettive, non si faranno attendere.

Un plauso e un ringraziamento alla direzione della Cala Sveva che ha permesso questo evento ospitando l’esposizione e il circolo nella sua splendida location.