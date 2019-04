Il presidente del Molise Donato Toma è 12esimo su 16 nella classifica di gradimento dei governatori italiani. I dati sono stati pubblicati questa mattina 8 aprile dal Il Sole24Ore sulla propria edizione cartacea e sono stati ripresi da tutti i giornali e i siti di informazione. In testa, ancora una volta, il numero uno della Regione Veneto Luca Zaia (62 per cento a suo favore), davanti Massimiliano Fedriga (51) del Friuli e Attilio Fontana (49) della Lombardia.

Non sono state considerate la Basilicata, dove si è votato due settimane fa, e il Piemonte, dove invece si va alle urne fra un mese e mezzo. Mancano anche il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta.

Al netto delle esclusioni quindi il presidente Toma, eletto meno di un anno fa, è nella parte bassa della classifica e oltretutto in calo rispetto all’ultima rilevazione. Se un anno fa, stando a quanto riferisce Il Sole24Ore, i molisani che lo apprezzavano erano il 43,4 per cento, adesso i consensi sono scesi al 37,2 per cento. Un calo del 6,2 per cento che tuttavia non è un primato. Anzi, se si eccettuano Zaia, Toti (Liguria) e Zingaretti (Lazio) che sono gli unici col segno più, tutti i colleghi scendono e molti fanno peggio, a cominciare dal calabrese Oliviero che perde oltre 23 punti percentuali a causa delle vicende giudiziarie che l’hanno visto protagonista.

Ma quello di Toma resta un risultato non proprio lusinghiero e ben distante quasi tutti gli altri governatori di centrodestra eletti da poco (Fedriga, ma anche Marsilio e Solinas freschi di elezione che stazionano attorno al 48 per cento). Dietro Toma, soltanto tre esponenti di centrosinistra (De Luca della Campania, Marini dell’Umbria e Ceriscioli delle Marche) oltre al siciliano Musumeci, anch’egli di centrodestra e in carica da poco più di un anno.

Non deve far piacere al presidente molisano anche il fatto che il suo indice di gradimento riportato dal quotidiano di economia e finanza risulta di poco superiore all’ultimo dato riferito al suo predecessore, Paolo di Laura Frattura. Nel primo semestre 2017, un anno prima di lasciare via Genova, Frattura era dato al 35,5 per cento da una rilevazione Index Research che lo posizionava 17esimo su 18 governatori italiani.