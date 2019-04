Golf, all’Abruzzo Open Dailies Total 1 vince la squadra del sangiacomese Galasso

È iniziata ieri (16 aprile), sul percorso del Miglianico Golf & Country Club, la sesta edizione dell’Abruzzo Open Dailies Total 1, torneo in calendario nell’Alps Tour e terzo evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di nove gare nazionali e internazionali della FIG.

Alla gara dalla Pro Am dell’Abruzzo Open Dailies Total 1, hanno preso parte 28 squadre composte da quattro giocatori (un pro e tre dilettanti), che è stata vinta con “meno 37” dal team del francese Pierre Pineau con i dilettanti Illidio Meloncelli, Giuseppina D’Aurizio e il sangiacomese Attilio Galasso davanti alla compagine di Alessandro Grammatica con Fabio Mancinelli, Andrea Malandra e Carlo Chiavarini (-31).

Si è giocato sulla distanza di 18 buche con formula “Tour Scramble – net aggregate team score in relation to par” and “Use your pro” e per la classifica sono stati conteggiati birdie e eagle.

Al sangiacomese Attilio Galasso vanno i nostri complimenti per questo suo ennesimo successo.