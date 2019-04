Sono le passioni a muovere il mondo e soprattutto noi stessi. Lo sa bene Leonardo Mazzarotto che con la sua passione per il violino è riuscito a portare in televisione la musica, anche quella classica, dentro una fiction che ha richiamato i piccini, ma ha conquistato anche i grandi, la serie autunnale di Rai Uno firmata dal regista Ivan Cotroneo “La Compagnia del Cigno”.

Tutto grazie al suo personaggio, Matteo Mercanti, un adolescente che lascia Amatrice, da poco colpita dal terremoto in cui ha perso sua madre – interpretata magistralmente da Giovanna Mezzogiorno – e raggiunge lo zio a Milano per una nuova vita fatta di musica, grazie alla quale conoscerà un gruppo di coetanei con la sua stessa passione. Davanti agli studenti delle classi seconde del Liceo Perticari di Senigallia, il giovane musicista è stato intervistato da Elena Berchicci, collaboratrice di Primonumero.it e insegnante nella città marchigiana: nell’aula magna della scuola giovedì 11 aprile si è svolta così una lezione diversa dal solito, che ha suscitato particolare interesse e soprattutto entusiasmo tra gli studenti.

“Suono da quando ho dieci anni – ha raccontato ai ragazzi incuriositi e increduli di poter vedere il protagonista in carne ed ossa – mi sono avvicinato negli anni al violino e proprio grazie a questo mi hanno proposto il provino della fiction di cui poi sono diventato protagonista. Non pensavo che avrei mai girato un film grazie alla musica, ma posso dire che grazie a lei ho fatto tante cose perchè nella vita ho scelto di inseguire le passioni, ho fatto tanti sacrifici e sono tutti stati ripagati, anche grazie a questo film con il quale siamo riusciti a far avvicinare il pubblico, prima di tutto i ragazzi, alla musica classica, visto che suoniamo in una orchestra. Per questo, nel mio piccolo, posso dire che è bello inseguire le proprie passioni, sono queste che ci permettono di andare avanti e di stare bene“.

Durante l’incontro con gli studenti, ricco di riflessioni e domande alle quali il giovane attore e violinista ha risposto con entusiasmo e sincerità, non sono mancati aneddoti legati agli attori e al set allestito tra Roma e Milano. “Ho trovato degli amici nei miei compagni di avventura, sul set abbiamo lavorato benissimo anche grazie al lavoro di tutte le maestranze e degli altri attori, come Alessio Boni che mi ha aiutato con la recitazione, visto che per me era la prima volta, e io ho contraccambiato con la musica. Abbiamo conosciuto Mika che ci ha regalato anche la sigla, è stato simpaticissimo e gentilissimo con tutti noi”.

Sul finale, prima di foto ricordo con gli studenti, ha regalato un momento musicale con il violino, presentando ad una platea in assoluto silenzio un brano di Ennio Morricone e ricevendo un grande applauso dai ragazzi, poi una piccola anticipazione e un invito: “La seconda serie, almeno a quanto si racconta nell’ambiente, potrebbe esserci. Voi ascoltate la musica di ogni tipo e inseguite le passioni, avrete grandi soddisfazioni”.