La manifestazione

Giornata dell’autismo, i bambini danno una lezione agli adulti: liberi di volare come palloncini senza le catene del pregiudizio

In occasione dell’evento mondiale per la “consapevolezza sull’autismo” che ricorre, ogni anno, il 2 aprile, la scuola dell’Infanzia e la Primaria dell’istituto “L.Montini” hanno organizzato una maxi celebrazione ricca di momenti commoventi nel piazzale di via Gramsci