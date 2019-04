Gay Pride 2019, 50 anni dopo la parata di New York si replica ovunque. Anche in Molise

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che anche quest’anno il Molise ospiterà un gay Pride. Ma sfumano, secondo le ultime informazioni raccolte fra le associazioni, le possibilità che a ospitare la manifestazione siano le cittadine di Termoli e Isernia. Campobasso infatti, capoluogo di regione, è in pole position per accaparrarsi l’edizione, che ricorre in una data speciale, cioè esattamente 50 anni dopo il primo Pride di New York.

Sulla piattaforma Buonacausa di Molise Pride la raccolta fondi per realizzare la manifestazione va avanti. “Il mese indicato – dicono dall’Arcigay – sembra essere quello di luglio per non sovrapporsi al calendario dei tanti Pride che stanno risvegliando il Sud, e a cui si auspica che parteciperá anche il Molise. In Campania saranno Napoli, Salerno, Avellino e Sorrento le cittá che ospiteranno il Pride, mentre la Puglia è pronta con Bari e Taranto. E mentre si aspetta una data per la Basilicata, la Calabria si presenta con Reggio Calabria. Quattro Pride anche in Sicilia con Palermo, Catania, Messina e Siracusa”.