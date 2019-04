Futsal Montenero chiude la stagione battendo Chaminade Campobasso per 7 a 4

Vincendo in casa della Chaminade Campobasso per 7-4, l’Under 17 della Futsal Montenero chiude una stagione strepitosa, in cui ha pareggiato un solo incontro e vincendo tutti gli altri.

La coppia di Mister Sacchetti Mattia e Bonifati Federico, hanno dato la giusta carica ai ragazzi e il Direttore Sportivo Giuseppe Gatta ha avuto ragione nel credere di poter partire dai giovani locali.

La vittoria del campionato molisano, permette di disputare le fasi Nazionali, in Campania, il 12 Maggio e a Montenero il 19 Maggio.

Per una realtà giovane come quella montenerese, la soddisfazione è maggiore, soprattutto per il Presidente Carlo Argentieri, che ci ha creduto sin da subito.