Era nell’aria da settimane e finalmente è arrivata l’ufficialità. Domenica prossima (28 aprile) presso il lido “Cala Sveva” si terrà una mostra fotografica organizzata dal circolo “FramMENTI” in occasione del tesseramento 2019: non si tratterà di una semplice esposizione di scatti come quella della scorsa edizione della “Termoli Buskers Night” poiché le fotografie presenti parteciperanno a un concorso con premiazione finale che avverrà alle ore 19.

Gli scatti sono pervenuti da nuovi iscritti ai circolo: si tratta dunque di fotografie amatoriali in cui ogni partecipante ha potuto dare libero sfogo alla propria creatività. Pochi tecnicismi ma tanta passione: questi gli ingredienti per una perfetta riuscita della mostra che vedrà esposte fotografie provenienti da nuovi membri alle prime armi. Nelle precedenti settimane gli 8 soci fondatori del circolo si sono riuniti per esaminare gli scatti pervenuti dai partecipanti divisi in tre categorie – la street photography, la fotografia di ritratto e quella paesaggistica – e votare un vincitore per ogni categoria.

Come ci hanno spiegato la presidentessa Annalisa Principi e il segretario Liberato Russo, in sede di votazione si è cercato di esprimere la propria preferenza tenendo conto non solamente della qualità della foto, requisito importante ma non fondamentale, ma anche di quello che volesse esprimere, della storia che c’era dietro e dell’emozione che potesse suscitare agli occhi di uno spettatore esterno.

Il concorso sarà pertanto un modo per mettersi in gioco da parte dei partecipanti in una realtà medio-piccola come quella di Termoli, per mettere in mostra se stessi lasciando trasparire il proprio amore per la fotografia e – perché no – anche le proprie personalità.

Sarà l’occasione per rafforzare la convivialità tra i soci e per attirare l’attenzione generale al fine di poter far crescere ulteriormente la famiglia del Circolo giunto al suo secondo anno di vita. Neofiti ed esperti, ci sarà spazio per tutti. Ma non solo.

Nel mezzo della mostra, che avrà luogo dalle 16 allo 20, ci sarà spazio per un’altra premiazione oltre a quella ufficiale prevista per le ore 19. Tutto il pubblico presente avrà la possibilità di votare una sola foto, che sia di paesaggio, ritratto o street, andando a costituire una sorta di “giuria popolare”. Gli scatti in concorso saranno contraddistinti da un numero e il pubblico avrà a propria disposizione una penna e un foglio su cui poter votare. Al termine della serata verrà premiata la foto col maggior numero di preferenze da parte degli spettatori accorsi andando ad aggiungersi a quelle già premiate dai soci fondatori alla quale verrà riconosciuto un premio-ricordo della serata.

I vincitori del concorso avranno invece un buono del valore di 100 euro spendibile presso il rivenditore “fotoEma online”, una vera e propria istituzione del campo dell’e-commerce legato alla fotografia, un marchio sinonimo di qualità, esperienza e professionalità nel settore delle vendite di materiale fotografico online. Nelle scorse settimane FotoEma ha stipulato una convenzione col circolo FramMENTI grazie alla quale i propri iscritti potranno usufruire di particolari sconti per gli acquisti presso il loro store. Un sodalizio di prestigio che ci si auspica possa avvicinare ancora più appassionati al Circolo FramMENTI.

I buoni propositi per la crescita ci sono tutti. Sabato 27 aprile inizierà il corso di post-produzione tenuto dal vicepresidente Michele Ciaramella (al quale c’è ancora la possibilità di aderire per chi fosse interessato) e nei prossimi giorni avrà luogo quello legato alla ritrattistica tenuto dal socio Basso Fiorilli.

A partire dal mese di maggio fino all’inizio della stagione estiva una serie di uscite in via di definizione legate ai paesaggi primaverili e alla street photography in alcuni borghi del Molise (come ad esempio la Civita-street di Civitacampomarano, un festival di street art giunto alla sua terza edizione) arricchiranno il programma del Circolo FramMENTI, un programma in continuo fermento in vista della stagione estiva.

Appuntamento domenica 28 aprile presso il lido “Cala Sveva” a Termoli a partire dalle ore 16 per parlare di fotografia, ammirare le foto e trascorrere un ameno pomeriggio in compagnia dei membri del Circolo. L’ingresso è libero e le previsioni meteo buone. Impossibile mancare.