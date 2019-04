Fine campionato anticipata per i Lupi: con la Sammaurese si gioca sabato 4 maggio

Il maltempo rischia di rovinare l’ultima giornata del campionato di serie D in programma domenica 5 maggio. Per questo, a scopo precauzionale, la società della Sammaurese ha deciso di anticipare di un giorno la gara contro il Campobasso calcio che sarà ospite a San Mauro Pascoli, città in provincia di Forlì Cesena. A comunicarlo è la società romagnola dopo l’intesa raggiunta col club di patron Nicola Circelli.

“Sammaurese – Città di Campobasso, ultima giornata del campionato serie D, è stata anticipata a sabato 4 maggio alle ore 15 di comune accordo tra le società per le avverse e intense precipitazioni previste dai meteorologi”: questa la breve comunicazione del sodalizio romagnolo.

Il Campobasso, che giocherà contro la Sammaurese dopo il ko casalingo contro il Matelica, chiuderà la stagione agonistica con 24 ore di anticipo.