Finale playoff, la Termoli pallavolo perde gara1 contro la Virtus Paglieta

Sconfitta per 3-0 contro la Virtus Paglieta per la Termoli pallavolo sabato scorso 27 aprile nella gara1 della finale dei playoff della serie C uomini.

Gli uomini di coach Mauro Palli, privi di capitan Diego Celebre e con un Costantino Palli non al 100% causa infortunio, non sono riusciti a strappare nemmeno un set in casa della Virtus Paglieta allenata da De Angelis.

I parziali descrivono una gara giocata comunque ad armi pari con un primo e terzo parziale perso a 23 dai molisani e un secondo set giocato sottotono.

In settimana, coach Palli cercherà di riquadrare la squadra in vista di gara2 prevista per sabato 4 maggio alle ore 18.30 al Palasabetta.

Finale gara1 playoff SERIECMASCHILE

Virtus Paglieta – Termoli Pallavolo 3-0 (25-23; 25-18; 25-23)