Festa per San Giuseppe artigiano al quartiere Cep, strade chiuse per la processione

Primo maggio di festeggiamenti al Cep per San Giuseppe artigiano. In onore del santo si svolgerà la processione organizzata dalla parrocchia guidata dall’instancabile don Vittorio Perrella che attraverserà alcune strade del quartiere.

Per questo dalle ore 17 saranno chiuse via Gramsci (traversa associazione quartiere Campobasso nord), via Benedetto Croce, via Fortunato, via Piave, via XXIV Maggio e via de Gasperi. A comunicarlo il Comune di Campobasso.