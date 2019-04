Fanelli sul Contratto Sviluppo: “Non ci sono cifre certe, solo previsioni. Speriamo non siano bufale”

E’ Micaela Fanelli, consigliera di minoranza in Regione in quota Pd, a muovere l’unica obiezione finora registrata nell’ambiente istituzionale circa le promesse di finanziamento al Molise per il Contratto di Sviluppo voluto dal premier Conte, oggi nuovamente in Molise per discutere dello strumento di cui, sottolinea legittimamente Micaela fanelli, “Ad oggi, non si conosce l’ammontare preciso”. Nessuno infatti sembra sapere quante siano le risorse destinate, secondo il Governo, a sostenere la ripresa produttiva del Molise e nelle regioni più svantaggiate.

Nè Conte ha fornito numeri e cifre. “Da giorni – scrive Fanelli – siamo alla ricerca di dati certi e garanzie sui finanziamenti, ma nonostante i nostri sforzi, nel documento ufficiale del Def approvato lo scorso 9 aprile, troviamo solo previsioni, che hanno il sapore di semplici promesse, nemmeno tanto rassicuranti.

Se è vero che le pubbliche amministrazioni (in primis quelle dello Stato centrale) parlano per atti e non con dichiarazioni a mezzo stampa, dalla tabella allegata è riportata la previsione – a livello nazionale – di “5 milioni per l’anno 2019 e 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 destinati a favore delle agevolazioni concesse nell’ambito del contratto di sviluppo”.

Augurandoci che non siano bufale da campagna elettorale, come Consiglio Regionale restiamo anche in attesa di essere coinvolti, dal momento che rappresentiamo l’organo preposto alla pianificazione della programmazione territoriale e nessuna decisione potrà essere presa sulla testa dei molisani bypassando i loro rappresentanti istituzionali”.