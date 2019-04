Eurovision 2019: tutto pronto per l’evento musicale dell’anno

Manca sempre di meno ad uno degli appuntamenti più importanti di tutto il panorama musicale internazionale. Stiamo parlando dello Eurovision 2019 Song Contest, che si terrà nella capitale israeliana, Tel Aviv, dal 14 al 18 maggio.

Eurovision 2019, come funzionano le semifinali?

Da pochissimo tempo è stato svelato in via ufficiale anche l’ordine di esibizione previsto per le semifinali dell’evento. La finale, ricordiamolo, si svolgerà sabato 18 maggio. A dare il via alle danze nella prima semifinale ci sarà Tamta, cantante di Cipro, con la sua “Replay”. Subito dopo sarà il turno del Montenegro, poi nell’ordine Finlandia, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bielorussia, Serbia, Belgio, Georgia, Australia, Islanda, Estonia, Portogallo, Grecia e, a chiudere la prima serata, Serhat, di San Marino, con la sua “Say na na na”.

Nella seconda semifinale, prevista per giovedì 16 maggio, che verrà trasmessa in diretta su Rai4, si partirà dal cantante armeno Srbuk, con la sua “Walking Out”. Sarà poi il turno di Sarah McTernan, irlandese, con la sua “22”. Via via poi tutti gli altri, ovvero Moldavia, Svizzera, Lettonia, Romania, Danimarca, Svezia, Austria, Croazia, Malta, Lituania, Russia, Albania, Norvegia, Paesi Bassi, Macedonia del Nord. A chiudere ci sarà il cantante dell’Azerbaigian, Chingiz, con la sua “Truth”. Per la prima semifinale, il diritto di voto spetta ai due dei “paesi fondatori” più la nazione ospitante, ovvero Francia, Spagna e Israele. Nella seconda semifinale, invece, potranno votare Germania, Regno Unito e Italia e. I voti verranno espressi sia tramite le giurie presenti a Tel Aviv che mediante il pubblico da casa.

L’accesso alla finale

Per ciascuna semifinale, solamente 10 paesi potranno essere ammessi poi alla finalissima, che si svolgerà il 18 maggio presso l’Expo di Tel Aviv, ovvero l’enorme centro congressi della bellissima Capitale israeliana. Ovviamente sarà presente anche l’Italia, con buone chance di vittoria anche per il nostro portacolori Mahmood con la sua “Soldi”, che ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo un po’ a sorpresa.

Interessante notare un altro dettaglio: i dieci artisti, per ciascuna semifinale, che raggiungeranno la finale, non verranno svelati nell’ordine di preferenze raccolte, ma secondo un ordine completamente casuale. La Rai trasmetterà in diretta anche l’evento conclusivo su Ra1: si partirà alle 20:35, con il commento che sarà affidato a Federico Russo, mentre in contemporanea, su Rai Radio2, ci saranno anche i commenti di Gino Castaldo ed Ema Stockholma. Lo Eurovision Song Contest 2018 è finito nelle mani di Israele, grazie alla grande esibizione di Netta, che ha incantato tutti con la sua canzone “Toy”.

C’è da dire, a onor del vero, che Netta Barzilai si era presentata a Lisbona con tutti i favori del pronostico, grazie ad una canzone che pareva davvero fatta su misura per poter portare a casa il premio. Il pubblico ha decretato la vittoria del brano di Netta, che ha portato Israele a quota 4 nell’albo d’oro.

Mahmood è già in finale

L’Italia è uno dei Paesi che ogni anno si qualificano di diritto per la fase finale di questa manifestazione canora, ecco spiegato il motivo per cui non troverete Mahmood in semifinale, ma solamente all’atto conclusivo di sabato 18 maggio. Ovviamente, l’artista di Milano si esibirà con il suo pezzo del momento, “Soldi”, ma non sarà a conoscenza dell’ordine di esibizione della finale fino al 17 maggio prossimo. Infatti tale ordine verrà stabilito, come vogliono le regole del torno, solamente dopo un’estrazione casuale che verrà effettuata quando mancheranno poche ore alla grande finale.



È bene mettere in evidenza come l’accesso di diritto all’ultimo atto dello Eurovision Song Contest non è solamente garantito all’Italia, ma anche a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Nella scorsa edizione, la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro si è classificata al quinto posto finale, dietro Israele, Cipro, Austria e Germania, con la loro canzone “Non mi avete fatto niente”, un brano dedicato a un tema molto importante come il terrorismo.