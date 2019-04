Il Comune di Termoli ha scelto di esentare dal costo della mensa scolastica le famiglie con minori disabili tra 0 e 6 anni.

La delibera di Giunta è datata 3 aprile e in data odierna (9 aprile) è stata resa nota alla stampa quella che è stata una precisa volontà dell’Amministrazione, volta a favorire l’inclusione scolastica e dunque la scolarizzazione in una fascia d’età “cruciale e che può determinare in senso positivo la vita dei bambini con disabilità”, queste le parole dell’Assessore Maria Chimisso. Ed è proprio per la particolare ‘debolezza’ degli studenti della scuola dell’infanzia – che non hanno altri interventi per l’inclusione scolastica a differenza degli alunni delle scuole di ordine superiore – che si è scelto di far valere per loro, e per le loro famiglie, il beneficio.

L’esenzione – totale – varrà a partire da aprile di questo anno scolastico e per la prossima annualità (2019/2020), come spiegato dal dirigente ai servizi sociali Marcello Vecchiarelli che ha precisato come “la ratio sia favorire la partecipazione nelle scuole dell’infanzia statali e comunali di Termoli”.

“L’individuazione precoce e il precoce intervento sulle disabilità può definire in senso positivo una vita”, così il vicesindaco Chimisso che ha voluto fortemente il provvedimento. “La protezione dei deboli è uno degli obiettivi di questa Amministrazione” e in questo modo si sollevano molte famiglie da un costo che incide sul bilancio familiare. “Saranno circa 28 le famiglie che ne beneficeranno”, ha precisato Oscar Scurti. Il Segretario di federazione del Pd ha rivendicato l’impegno sul sociale di questa Amministrazione e il Presidente del Consiglio Comunale Manuela Vigilante ha sottolineato come questa misura, così come quella delle borse lavoro annunciata poco prima, sia improntata all’idea di inclusione.

L’inclusione scolastica è ancora più fondamentale per questi alunni cui un’esclusione nei primi anni di vita può esser dirimente. I bambini interessati dovranno avere una certificazione di disabilità grave in base alla legge quadro nazionale 104/1992.

“Ci sono Amministrazioni che sottraggono la mensa ad alcuni bambini”, l’affondo della Chimisso è al caso, recentemente agli onori della cronaca, di quella scuola del Veronese in cui a una bambina figlia di immigrati è stato negato di pranzare come fatto dai suoi compagni di classe. I suoi genitori non avevano pagato il servizio, né richiesto l’esenzione, e alla bambina è stato servito un pacchetto di crackers e una scatoletta di tonno.

Di segno opposto il provvedimento varato dall’amministrazione termolese.