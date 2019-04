Elezioni europee, i 10 nomi molisani ancora in corsa per le selezioni del M5S

Dieci candidati ancora in corsa dal Molise per le liste alle elezioni per l’Europarlamento col Movimento Cinque Stelle. Nelle scorse ore il partito di Luigi Di Maio ha diffuso i nomi dei 200 aspiranti europarlamentari in corsa per le selezioni sulla piattaforma Rousseau.

Per il Molise come detto restano in corsa dieci persone delle diciassette iniziali. Si tratta di Marco Matteo Alfredo Baccaro, Fedele Celemente, Luigi De Paola, Nicola Di Placido, Federico Di Renzo, Stefania Gentile, Incoronata Paolino, Claudio Pavone, Angelo Prozzo, Michele Raddi.

Per loro si apre ora una seconda selezione prima dell’ufficializzazione dell’unico nome che sarà nella lista del M5S nella circoscrizione Meridione alle elezioni europee del 26 maggio.