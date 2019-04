Editoria in crisi e giornalisti verso il licenziamento, si dimettono i consiglieri nazionali dell’Ordine

Hanno lasciato il loro ruolo all’interno dell’Ordine dei giornalisti. Così i consiglieri nazionali Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone provano a dare una scossa rispetto ad un problema che finora ha lasciato indifferenti le istituzioni preposte: il mondo dell’editoria è in crisi, giornali e televisioni (che stanno già raschiando il fondo del barile) rischiano di chiudere senza l’aiuto dei contributi pubblici. Decine di lavoratori molisani rischiano di perdere il posto aggravando ancora di più l’emorragia occupazionale che interessa tante aziende della nostra regione. E gli stessi molisani potrebbero perdere nel giro di poco tempo un diritto costituzionalmente garantito: il diritto all’informazione.

Insomma, un disastro. A tale scenario del resto non sono corrisposte “una sola delibera da parte né della Giunta regionale del Molise, né della Federazione nazionale stampa italiana, né del Consiglio nazionale dell’Ordine”, accusano in una nota congiunta Cimino e Santimone. Nel mirino finisce il presidente dell’Ordine Carlo Verna che “al posto di aprire un dibattito in aula sul Molise confrontandosi con i consiglieri espressi dal territorio, si è limitato a dire di essere in contatto col presidente dell’Ordine regionale, la quale segue le sorti della crisi editoriale e si relaziona con lui. Bene”.

I due ex consiglieri stigmatizzano pure l’atteggiamento del segretario nazionale del sindacato Raffaele Lorusso che “sul sito della Fnsi, prima plaude allo sblocco del 40% dei fondi nazionali (con la soccombenza delle tv locali del Molise e delle realtà più povere dello Stivale), per poi meravigliarsi per la presentazione del ricorso di Telemolise al Consiglio di Stato”.

Cimino e Santimone criticano il silenzio della delegazione parlamentare molisana dal momento che “aveva promesso cambiamenti nel regolamento attuativo della editoria nazionale tv: purtroppo per il Molise e i giornalisti molisani si è trattato dell’ennesimo caso di promesse da marinaio”.

Per questi motivi, spiegano, “consapevoli che le imprese radio televisive, della carta stampata regionale e che i giornalisti e i cittadini del Molise non meritino una tale situazione, ci rendiamo conto che non è più opportuno continuare a chiedere ai colleghi il rispetto delle regole e degli adempimenti legati alla professione.

Venendo a mancare in una piccola e arida realtà, i presupposti in grado di garantire una prospettiva non di stabilità, ma di lavoro a breve termine, non ce la sentiamo di rappresentare un ordinamento debole, diviso e vecchio nei modi e nei tempi, che non tutela, ma che inasprisce la vita di colleghi, amici, che ci hanno consentito di issare la bandiera del Molise nelle massime istituzioni giornalistiche.

Lasciamo questo compito a persone più accomodanti e spinte da altri interessi. Lasciamo questo compito magari a persone migliori di noi”.

In segno di protesta, Cimino e Santimone hanno dunque deciso di rassegnare le dimissioni dalle rispettive commissioni consultive di cui sono componenti e che rappresentano “la parte principale”, il “cuore” dell’attività del consiglio nazionale.

“La nostra protesta – concludono – sarà inoltre portata all’attenzione del prossimo consiglio dell’Ordine nazionale, consiglio che ci vedrà attivamente coinvolti solo quando sul tavolo sarà affrontata anche la questione Molise”.