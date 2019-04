Due poltrone in discreto stato, abbandonate sul ciglio della strada. Scene da non credere a Termoli, con precisione in via Argentina, quest’oggi 8 aprile, come testimoniano le foto scattate nel primo pomeriggio.

Qualcuno ha abbandonato due poltrone di colore arancio, piuttosto vistose, in mezzo alla strada. Incredibile come l’autore del gesto si sia preoccupato di caricarle su un furgone, o magari un altro mezzo pesante, per poi scaricarle per strada, invece di fare giusto qualche chilometro in più e portarle all’ecocentro.

O magari, e questa potrebbe essere una spiegazione più plausibile, l’autore di un gesto particolarmente arrogante nonché di scarsa intelligenza, sia un residente della zona che ha deciso di disfarsi così di una parte di arredamento casalingo.

Ultima nota, nella speranza che quanto prima la Rieco possa rimuovere quegli ingombranti. Il servizio di Riuseria on line, pubblicizzato scarsamente dalla ditta che gestisce il servizio rifiuti, è praticamente sconosciuto ai termolesi e sul sito è impossibile trovare alcunché di utile. Se il servizio andasse a regime, magari si eviterebbero scene come quella di via Argentina, diminuendo i rifiuti mettendo a disposizione di chi ha bisogno mobili, utensili, attrezzi e tutto quanto può essere semplicemente regalato se in buono stato di conservazione.