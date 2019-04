Ecco “Molise libero”, movimento di centrodestra che dice “no” ai diktat

A poche ore dall’ufficializzazione delle candidature per le imminenti amministrative, nel centrodestra sorge un nuovo Movimento. Si chiama “Molise libero”, il coordinatore è Enzo Giarrusso e il portavoce Gianfederico Cecanese e al suo interno si contano già centinaia di persone pronte a scommettere sul cambiamento che il nuovo organismo si propone di apportare in terra molisana.

Intanto è sì, un’anima del centrodestra, che del centrodestra condivide progetti e programmi ma che è pronta a criticarne dinamiche, metodi e sistemi.

“Ombra” dei classici partiti, “Molise libero” ha finanche pronto il candidato sindaco di Campobasso. E’ in fase di ultimazione pure una lista “che sorprenderà per nomi e peso” e – in sostanza – questa nel formazione politica avrebbe tutte le carte e i requisiti per essere tra quelli che domani sera siederanno al tavolo dei lavori del centrodestra per la scelta dei candidati.

In una conferenza stampa, Giarrusso e Cecanese, hanno annunciato gli intendimenti in vista delle sfide elettorali di maggio ma anche di quelle future.

“La nostra formazione – ha spiegato Giarrusso – non si ascrive ai partiti storici ma ci collochiamo in questo contesto disponibili ad un contributo fattivo perché siamo una forza nuova che si struttura in funzione di quello che avverrà nel prossimo futuro. Le amministrative ovviamente ma anche le regionali”.

Insomma una forza moderata, popolare, non subordinata alle dinamiche nazionali ma che guarderà e osserverà pronta ad essere la spina nel fianco di chi piuttosto che il bene comune persegue altri interessi.

“Molise Libero” perché “intendiamo esprimere tutte quelle condizioni che fino ad oggi non vengono liberamente denunciate dalla politica e per questo ci stiamo mettendo la faccia” ha esordito l’avvocato Gianfederico Cecanese.

“Siamo liberi nelle scelte e nelle decisioni – ha proseguito il professionista – non ci rispecchiamo nel centrosinistra perché riteniamo non esista. Parliamo di una forza politica che nasce a Roma con Renzi, si trasferisce in Molise con Frattura ed implode a Campobasso con Battista. Ma abbiamo constatato in questi anni che è la coalizione delle non opportunità. Cambiano ruoli e dinamiche ma non le persone e prova ne è anche la scelta dei candidati sindaci: sempre gli stessi”.

Contrari poi al Movimento cinque stelle “che in Regione urla e al Comune osserva. Solite denunce, solite parole ma di fattivo poco o niente”.

“Noi – ha concluso Cecanese di concerto con Giarrusso – ci proponiamo di portare Campobasso in Europa. Qui non c’è il lavoro ma si consuma droga, non ci sono politiche sociali ma la povertà è dilagante, non ci sono nuovi nati ma si continuano a costruire palazzi piuttosto che opere infrastrutturali per agevolare i collegamenti… qui a Campobasso e in Molise – ed è sotto gli occhi di tutti – c’è il paradosso della buona politica intesa come tale: e cioè arte del governare per fini collettivi e di bene comune”.