Da una doppia vasca con trampolino a un solo impianto capace di ospitare non solo bagnanti del posto e di fuori, ma soprattutto gare e meeting di carattere nazionale e internazionale. Il progetto di riqualificazione delle piscine del parco di Termoli è stato presentato oggi, giovedì 4 aprile, in conferenza stampa, nella sala consiliare del Comune.

Come anticipato da primonumero.it, verrà costruita una sola grande vasca da 50 metri di lunghezza, 21 di larghezza, 2 di profondità. Ci saranno l’area solarium, la tribuna da 480 posti, lo spazio infermeria, bagni per il pubblico e gli atleti, spogliatoi per atleti, arbitri e istruttori e quattro nuove torri faro per l’illuminazione notturna.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Angelo Sbrocca. “Questo progetto. Quando eravamo ragazzi – ha aggiunto – la piscina e il campo di basket erano il fulcro del divertimento, per nuotare e giocare a pallacanestro, stare all’aria aperta”.Il primo cittadino ha confermato che la scelta di una piscina olimpionica è stata voluta e condivisa col Coni. Questo ha comportato “un ulteriore sforzo” che comporterà unaa Termoli per il rifacimento della piscina.

La novità è che in un secondo momento l’impianto potrà anche essere coperto. Parola di Sbrocca: “C’è una proposta per un project financing sul trasporto urbano e la mobilità sostenibile. In questa proposta c’è la volontà di chiudere la piscina e farla coperta. Impianti di questo tipo ci sono a Rimini e Riccione sulla fascia adriatica e poi a sud ma lontani da Termoli. Questo ci consentirà di ospitare gare nazionali e internazionali anche master. Noi abbiamo Antonio Casolino, decano del nuoto. Vorremmo che lui potesse fare una gara nella sua città”.

Da parte dell’ingegnere Gianfranco Bove, dirigente ai Lavori Pubblici del Comune, “soddisfazione per aver in parte contribuito a questo intervento di riqualificazione che i cittadini ci chiedevano. AbbiamoContiamo di aggiudicare l’opera entro 45-50 giorni.“. In sostanza se tutto filerà liscio,

Parola poi ai progettisti, presenti con l’architetto Pasquale Santangelo, l’architetto Gennaro D’Alessandro e l’ingegner Mariella Mancini, parte del team che ha vinto la selezione pubblica per realizzare il progetto. Proprio Santangelo ha fornito delle specifiche tecniche sull’impianto, rivelando che “il trampolino che c’è sarà abbattuto e non verrà sostituito. Per farlo avremmo dovuto dare una profondità tale alla piscina che avrebbe comportato l’esigenza di riscaldarla anche d’estate con un grosso aggravio di spesa”.

L’assessore all’Urbanistica Pino Gallo l’ha definito “uno degli interventi pubblici più attesi che i cittadini ci chiedevano e che ci eravamo prefissati fin dall’inizio“.