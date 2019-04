Campobasso

Una donna per il centrodestra unito: martedì la presentazione ufficiale di Maria D’Alessandro

L'avvocato di Duronia, coordinatrice cittadina della Lega ha messo tutti d'accordo. Dopo l'incontro con Toma e quello con i partiti, per martedì è stata fissato l'appuntamento che la presenterà ufficialmente ai media quale candidato unico in corsa per la coalizione di centrodestra