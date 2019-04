Droga: blitz all’alba dei Carabinieri. Perquisite 5 case, denunciato pusher 31enne

Il suono delle sirene non è passato in osservato in paese. E’ scattato all’alba di questa mattina – 3 aprile – a Gambatesa il blitz antidroga dei Carabinieri. All’opera cinque autovetture e quindici militari che dalle 6 hanno blindato il paese e perquisito cinque abitazioni alla ricerca di sostanze stupefacenti.

In una delle case sono stati strati trovati 6 grammi di hashish e 4 di marijuana, 30 bustine di cellophane trasparente di piccole dimensioni atte al confezionamento delle dosi da spacciare e tre bilancini di precisione. Secondo quanto accertato, la sostanza stupefacente era di un uomo di 31 anni. Mentre a carico di una ragazza di 36 anni è stata rinvenuta una dose di hashish.

Dalle prove emerse, l’uomo è stato condotto in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre la donna è stata segnalata all’autorità prefettizia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, sarà inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Foggia per le analisi quantitative e qualitative anche per verificarne il preciso principio attivo in essa contenuto.

Il blitz avviene il giorno dopo i tre arresti avvenuti ieri (2 aprile) nel capoluogo molisano.

“Rimane altissima l’attenzione che i Carabinieri – si legge in una nota dell’Arma – pongono sul fenomeno dello spaccio e del consumo di droga anche nell’hinterland campobassano”.