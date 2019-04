Doppio match di volley al PalaSabetta: le ragazze contro Lanciano, gli uomini sfidano Pescara

Doppio appuntamento col volley questo pomeriggio 6 aprile al PalaSabetta di Termoli. Alle 17 scenderanno in campo le ragazze dell’Italiangas di coach Alfredo Mottola che, dopo aver vinto nella trasferta di Nereto contro la sesta in classifica, ospiteranno per la 23aesima giornata del campionato interregionale di Serie C la Twice Cream Lanciano allenata da Daniele Litterio, seconda in classifica e in piena lotta play-off.

Non sarà assolutamente una gara semplice per le termolesi che proveranno a contrastare in tutti i reparti la forza lancianese.

Alle ore 19 toccherà ai ragazzi di Mauro Palli che, dopo aver vinto al tie-break in casa della Gada Volley Pescara3 allenata da Colella nel match valevole come Gara1 Semifinale play-off, questa sera avranno la possibilità di chiudere i giochi per poi disputare la finale per la promozione in serie B. In caso di sconfitta si giocherà Gara3 sabato prossimo a Pescara.