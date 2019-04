Dopo la nazionale di basket in carrozzina, ora due gare di paraciclismo per Lorena Ziccardi

Grande soddisfazione per Lorena Ziccardi della Fly Sport Molise. L’atleta molisana è rientrata dalla Francia dove con la nazionale femminile di Basket in carrozzina è stata impegnata in un Youth Camp a Deauville. Le azzurre hanno lavorato senza sosta e nelle due amichevoli giocate venerdì e sabato scorsi hanno strappato due vittorie alle padrone di casa. Ma per l’atleta molisana nessun riposo.

Sabato 4 e domenica 5 maggio sarà infatti impegnata in una gara di paraciclismo a Parabiago, in Lombardia. Nella prima giornata appuntamento con la competizione a cronometro, nella seconda spazio a quella in linea.

“Lorena è per noi un orgoglio – ha sottolineato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella -. È una forza della natura e merita tutto il nostro sostegno”