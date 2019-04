Entusiasmo e partecipazione significativa per il primo corso gratuito “Up to Youth” sulla creazione d’impresa organizzato dall’associazione Un Paese per Giovani, “opera segno” della Diocesi di Termoli-Larino, di recente trasformata in un Circolo del Movimento Cristiano Lavoratori che accompagna i giovani nella ricerca di lavoro, in collaborazione con Microlab Onlus, che offre formazione e accompagnamento sui temi della creazione d’impresa, ed esperti nazionali nella consulenza d’impresa.

I circa cinquanta giovani partecipanti sono stati accompagnati dal Nicola Caporaso – già consulente di finanza, banche, organizzazione e sviluppo d’impresa e mentor al Politecnico di Milano per l’accompagnamento alla creazione di start-up – e da Fabrizio D’Ippolito – responsabile di Un Paese per Giovani ed esperto di comunicazione, marketing ed accompagnamento al lavoro – ad esplorare le tematiche chiave dello sviluppo d’impresa: business plan, business model canvas, strumento essenziale nella pianificazione strategica di un’azienda, aspetti societari, modelli e requisiti dell’impresa, nozioni base in controllo di gestione e accesso al credito.

Il corso si è rivolto a chi desiderava approfondire i temi della creazione e sviluppo d’impresa e a chi aveva già un’idea imprenditoriale e voleva verificarla o essere accompagnato a svilupparla.

Due giorni intensi in cui i partecipanti hanno appreso i modelli innovativi di sviluppo di una start-up ed hanno iniziato a sperimentarli ed applicarli alle proprie idee.

Ad assisterli nei lavori anche Andrea Gabbay, manager di multinazionali tedesche e americane e Antonietta Panico, responsabile associazione Microlab.

A conclusione del percorso non è mancata la testimonianza di chi ha già scelto di fare impresa attraverso formazione e riconoscimenti internazionali, ma di impiantarla in Molise, a Campochiaro: Giuseppe Prioriello, CEO di Packly, azienda innovativa nel settore del packaging.

“È stato un primo esperimento di collaborazione a favore dei giovani molisani in cerca di lavoro, che oltre a cercarlo vogliono crearlo ed hanno solo bisogno di essere accompagnati – ha dichiarato Fabrizio D’Ippolito a margine dell’evento. Un esperimento ben riuscito che ha messo solo le basi di un percorso che di sicuro continuerà – ha concluso. Dimostrazione che anche il Molise è un terreno molto fertile di voglia di fare, di mettersi in gioco e di fare impresa.

Intanto, continueremo a lavorare nel progetto di creazione di una grande rete sociale del lavoro, ragione per cui Un Paese per Giovani è nata e voluta dal nostro vescovo monsignor Gianfranco De Luca – ha concluso il responsabile dell’associazione Fabrizio D’Ippolito”.