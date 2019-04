‘Disegna il paesaggio che mangi’, il concorso dell’Istituto Agrario rivolto a tutte le scuole

L’Istituto Tecnico Agrario di Larino indice un concorso denominato “Disegna il paesaggio che mangi”. Entro il 15 maggio, tutte le scuole di ogni ordine e grado del Molise potranno mandare un elaborato grafico relativo alla I edizione di questo concorso regionale patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Presso l’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo” dell’Istituto Superiore di Larino, nel PTOF, è inserito il progetto “Scuola del Gusto”, che ormai da diversi anni sta trattando materie di interesse scientifico, strettamente connesse con quelle della valorizzazione del territorio e delle produzioni agroalimentari.

L’ultimo sviluppo del progetto è quello relativo al legame che c’è tra il cibo e il paesaggio. «’L’agricoltura produce paesaggio’ è uno dei temi più importanti, ancora poco sentito tra chi amministra, facendo perdere opportunità di sviluppo per un territorio naturalmente vocato, ma soprattutto ai giovani che, non educati in tal senso, ma accompagnati da una cattiva informazione, non colgono il significato di quel gesto semplice che è il mangiare. Gustando un cibo, quindi, potremmo immaginare di “gustare” anche il paesaggio nel quale si produce, considerando il paesaggio come valore aggiunto al cibo prodotto e alle attività economiche connesse, tra le quali le pratiche agricole e il turismo. Mangiare non è, quindi, solo un “atto agricolo”, ma è un vero e proprio “atto paesaggistico”. La qualità del cibo, quello prodotto in un territorio, è in stretta relazione con qualità del paesaggio», spiegano dall’Istituto.

In una regione che è un classico esempio di rappresentazione del rapporto “cibo e paesaggio”, l’Istituto Tecnico Agrario di Larino, unico in Molise, intende farsi carico di portare questo messaggio tra gli studenti di tutte le scuole di ordine e grado della regione.