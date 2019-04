Dibattito su temi civici, politici e culturali: nasce l’associazione ViviLarino

Si è costituita a Larino l’Associazione ‘’ViviLarino’’, nata su iniziativa di un gruppo di persone impegnate da tempo in ambito sociale, per ritrovare il piacere di incontrarsi, discutere fra di loro, con l’intento di riportare l’abitudine al dialogo fra la gente.

La neonata associazione si propone il perseguimento di obiettivi funzionali ai bisogni dei cittadini e dei giovani partendo da un’analisi attenta delle problematiche, delle carenze del nostro territorio e della nostra cittadina, che vivono situazioni di grande criticità. Varie le attività in programma fra le quali il dibattito su temi civici e politici, il progresso culturale con la massima attenzione all’istruzione, lavoro, servizi, l’osservazione delle dinamiche delle tradizioni e del turismo, dello sport e dello spettacolo.

A breve – comunicano i membri dell’associazione – sarà organizzato un incontro per affrontare una grande criticità che l’intero circondario vive da diversi anni. L’Associazione sarà dotata di una pagina social per consentire di divulgare le attività affrontate e discusse. “L’apertura al dialogo e la collaborazione con tutti saranno le caratteristiche di un nuovo percorso sociale e di collettività per chi vuole contribuire fattivamente al benessere della propria comunità”.