Inizia il via vai in Comune per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 26 maggio a Termoli. La prima notizia di giornata è l’appoggio dichiarato da Remo Di Giandomenico a Francesco Roberti. Si rafforza quindi la coalizione di centrodestra guidata dall’ingegnere e insegnante termolese, mentre trova conferma definitiva l’ipotesi di ritiro dalla competizione in qualità di aspirante sindaco dell’ex parlamentare Udc.

REMO VA COL CENTRODESTRA

“Avendo concordato e condiviso le linee programmatiche dichiaro di appoggiare la candidatura a sindaco dell’ingegner Francesco Roberti, impegnandomi personalmente e con tutti gli amici a sostenerlo in tutta la campagna elettorale” ha comunicato con una nota stampa l’ex primo cittadino termolese, negli ultimi nove anni consigliere di minoranza.

LE LISTE PRESENTATE VENERDI’

Già ieri presentate invece ‘Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra’ con Marcella Stumpo e Movimento Cinque Stelle con Nick Di Michele. Entrambe le formazioni hanno 24 nomi nella propria formazione.

IL TERMINE ULTIMO

Intanto si attende entro le 12 la presentazione delle ultime liste: sei per il centrodestra con Francesco Roberti e quattro per il centrosinistra con Angelo Sbrocca. In mattinata esponenti di entrambe le coalizioni sono stati all’ufficio elettorale per le ultime verifiche prima di recarsi dal segretario comunale per le pratiche necessarie a ufficializzare le candidature.

SIAMO TERMOLI NEL FUTURO INIZIA LA ‘PROCESSIONE’ DI LISTE

‘Siamo Termoli nel Futuro’ è la prima lista presentata sabato mattina, attorno alle 10,45. Fra gli esponenti arrivati in Comune c’è il candidato consigliere Toni Spezzano e la moglie del papabile sindaco Francesco Roberti, la signora Elvira Gasparri. Inizia la parte burocratica dal segretario comunale. Confermata la presenza in lista di Nico Balice, avvocato termolese.

ARRIVANO NIRO E LE SUE DUE LISTE: POPOLARI PER L’ITALIA E DIRITTI E LIBERTA’ MOLISE

In Comune ecco arrivare Vincenzo Niro, assessore regionale e leader dei Popolari in Molise. Due le sue liste in corsa con Francesco Roberti a Termoli. Si tratta di ‘Popolari per l’Italia’ e ‘Diritti e Libertà Molise’. Confermata la presenza di molti transfughi, cioè esponenti dell’attuale maggioranza con Sbrocca. Vincenzo Ferrazzano e Timoteo Fabrizio sono coi Popolari, mentre Michele Barile è con Diritti e Libertà.

A 45 MINUTI DALLA SCADENZA CENTROSINISTRA ANCORA ASSENTE. ROBERTI IN COMUNE

Non c’è ancora l’ombra di una lista del centrosinistra in Comune. Nessuno della coalizione guidata dal sindaco uscente Angelo Sbrocca si è ancora presentato con le annunciate 4 formazioni. Per ora dal segretario comunale ancora la prima lista di centrodestra, mentre altre due sono in attesa. In municipio si aggira anche il papabile sindaco Francesco Roberti.

PRONTA LA LISTA DI FRATELLI D’ITALIA

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Pierluigi Lepore arriva in Comune qualche minuto prima delle 11,30 con la lista che andrà ad appoggiare Francesco Roberti alle comunali. Nella formazione confermati molti dei nomi già scritti ieri da primonumero.it. Ci sono gli ex sindaci Antonio Di Brino e Alberto Montano, nonché Silvana Ciciola e Luciano Paduano.

IL CANDIDATO SINDACO M5S DI MICHELE SALUTA ROBERTI E NIRO IN COMUNE

Piccola nota di colore in municipio, dove si è visto per un veloce passaggio il papabile sindaco del Movimento Cinque Stelle, Nick Di Michele. Il pentastellato si è intrattenuto per un saluto cordiale con l’avversario di centrodestra Francesco Roberti e col leader dei Popolari, Vincenzo Niro.

A 20 MINUTI DA MEZZOGIORNO SI SVELA IL CENTROSINISTRA

Sono arrivati a circa 20 minuti dalla scadenza gli esponenti di centrosinistra che sostengono Angelo Sbrocca nella contesa elettorale del 26 maggio prossimo. Ci sono fra gli altri la presidente del Consiglio comunale Manuela Vigilante ed è dato in arrivo anche il primo cittadino.

FORZA ITALIA PER ROBERTI, LA LISTA C’E’

Non poteva mancare la lista di Forza Italia, partito in cui milita il candidato sindaco del centrodestra Francesco Roberti. A presentare la formazione dal segretario comunale c’è l’assessora isernina Linda dall’Olio, delegata dalla deputata e coordinatrice del partito in Molise, Annaelsa Tartaglione.

