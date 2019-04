Danilo Leva torna in politica: è candidato consigliere a Fornelli

L’ultima volta era stato in corsa per le Politiche del 2018 con Liberi e Uguali dopo aver detto addio al Partito Democratico, ma non venne rieletto il Parlamento. Danilo Leva, un passato nei Ds, prova a rientrare in politica ripartendo dal basso e dal suo paese di origine, Fornelli, piccolo centro in provincia di Isernia. E’ uno dei Comuni che il prossimo 26 maggio rinnoverà il consiglio comunale e sceglierà il nuovo sindaco.

Il primo cittadino uscente Giovanni Tedeschi ci riprova. Dall’altra parte, lo sfidante Emilio Pilla. Il nome di Danilo Leva compare proprio tra i candidati consiglieri nella lista di quest’ultimo, una formazione nata in seno al gruppo che per cinque anni ha fatto opposizione al Comune di Fornelli.

L’ex onorevole-avvocato, che negli ultimi tempi è finito sulle cronache nazionali per aver difeso il parlamentare e amico Roberto Speranza nel processo contro Matteo Salvini, aveva annunciato l’addio dalla scena politica all’indomani della sconfitta elettorale alle Politiche dello scorso 22 aprile. Leva era in corsa sul proporzionale in Molise e in Abruzzo nel partito fondato da Pietro Grasso e Pierluigi Bersani. Partito attualmente rappresentato alla Camera dei Deputati da Giusy Occhionero.

“La politica si può fare senza essere per forza di cose il protagonista principale o rivendicare ruoli istituzionali”, aveva dichiarato a sorpresa Leva ufficializzando il suo passo indietro dalle scene della politica. Un anno dopo deve aver cambiato idea, probabilmente per contribuire al bene della comunità del piccolo paese in provincia di Isernia.