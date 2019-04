Dalla villa comunale ai centri commerciali: blitz contro lo spaccio di droga

Dalla villa comunale alla stazione ferroviaria, dal terminal bus ai centri commerciali fino ai quartieri residenziali. Una vasta operazione contro le “piazze di spaccio” quella che si è svolta ieri sera – 4 aprile – a Isernia. In azione i Carabinieri con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Arma che hanno eseguito una mirata attività di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel mirino dei militari dunque i luoghi ritenuti più a rischio a tale fenomeno da episodi di illegalità.

“Nel corso delle operazioni sono stati esaminati 45 veicoli, identificate altrettante persone e eseguite, nei casi sospetti, perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Ispezionati anche locali pubblici”, riferiscono dall’Arma.

All’esito del blitz una persona è stata denunciata dai militari del Nucleo Operativo e Radimobile: si tratta di un ragazzo che era alla guida della propria auto e apparso subito in condizioni psicofisiche non ottimali. Il sospetto è che avesse assunto droga. Sospetti confermati quando si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento medico così come richiesto dai Carabinieri.

Nei confronti dell’automobilista è scattata così una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per rilevare lo stato di alterazione psicofisica e il conseguente ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato al proprietario.