Coppa Italia di kung fu Light Sanda, raffica di medaglie per gli atleti di De Palma

Medaglie a ripetizione per gli atleti della scuola di kung fu del maestro Carmine De Palma lo scorso fine settimana alla 10a Coppa Italia di Kung fu specialità Light Sanda che si è svolta il 27 e 28 aprile a Broccostella, in provincia di Frosinone.

Ben 19 gli atleti delle palestre di Termoli, Petacciato e Vasto. In particolare medaglie d’oro per Michele Di Biase, Gioele Pasciullo, Mattia Spalletta, Angelo Zucaro e Manuel Caruso. Medaglie d’argento per Giada De Palma, Giulia Curti, Stefano Di Pietro, Nathan Galletta, Vincenzo Verretti e Pietro Celano.

Medaglie di bronzo per Massimo De Palma, Ilaria Di Pierro, Giovanni Camelo, Sebastiano Iasci, Cristian Marinelli e Paolo Pietrolà.