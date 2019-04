Consumano la cena per strada e abbandonano i rifiuti davanti al Museo Sannitico, cittadini infuriati

Rifiuti abbandonati davanti all’ingresso del Museo Sannitico di Campobasso. Resti di quella che sembra stata n cena goliardica consumata per strada senza alcun rispetto né attenzione per l’ambiente.

E quello che ha accolto questa mattina i visitatori diretti nel centro storico o al Museo stesso non è stato proprio un bel biglietto da visita.

Il museo infatti è una delle strutture aperte in via straordinaria in base all’iniziativa del Ministero per i beni culturali, dunque stamane era ovvio che molti avrebbero scelto di ammirare e osservare tutte le ricchezze conservate all’interne dell’edificio. Invece cartoni di pizza probabilmente consumata ieri sera sui gradini poco distanti dall’antico palazzo, lattine di coca-cola, buste e fazzoletti sporchi lasciati dà qualche cittadino incivile hanno suggellato un pessimo “ben arrivati”.

Un gesto ingiustificabile, che ha suscitato l’indignazione dei residenti e non solo, come dimostrano le foto scattate dal signor Antonio. Speriamo che le telecamere installate dal comune di Campobasso e accese da pochi giorni consentano di individuare l’autore dello scempio e della sporcizia che rovina uno degli angoli più caratteristici del borgo antico di Campobasso