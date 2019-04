Doppia seduta per il Consiglio comunale a Termoli. Sono infatti due le convocazioni straordinarie indette dalla presidente Manuela Vigilante nella sala consiliare del Municipio cittadino.

L’assise civica si riunirà domenica 28 aprile alle 8,30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione lunedì 29 aprile alle 9,30 per discutere della ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

Il secondo richiamo invece è stato convocato per sabato 4 maggio alle 11 anche questo in seduta straordinaria, all’ordine del giorno ancora la ratifica alla variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2020 e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Sul tema è intervenuto il gruppo ‘Audit Civico‘. “Nel 2015, 2016, 2017 i debiti fuori bilancio del nostro Ente Locale hanno oscillato intorno a 400mila euro. La sezione controllo della Corte dei conti il 19 dicembre 2018 ha emanato una deliberazione (1/2019) con la quale stigmatizza ‘il ricorso ormai reiterato da diversi esercizi finanziari da parte del Comune di Termoli’ alla procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che può compromettere gli equilibri di bilancio. Tali debiti andranno a ricadere su di noi cittadini.

Inoltre l’amministrazione comunale di Termoli sta venendo meno all’obbligo di approvare il rendiconto 2018 entro il 30 aprile, il che renderà “strutturalmente deficitario” il Comune, con gravi conseguenze e limitazioni.

Presenziamo domani mattina al consiglio comunale, per dimostrare che la cittadinanza attiva e informata è vigile e presente. Perché conoscere è un nostro diritto e il presupposto di ogni cambiamento”.