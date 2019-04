La prima seduta del consiglio comunale, convocato con carattere d’urgenza per questa mattina domenica 28 aprile, è andata a vuoto a causa del mancato raggiungimento del numero legale per procedere alla discussione monotematica che è rimandata a domattina, lunedì 29 aprile alle 9.30.

Sul piatto della trattazione c’è un oggetto molto importante: la ratifica di una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019-2021. “La ragione della convocazione in via d’urgenza – ha commentato la Presidente del Consiglio Comunale Manuela Vigilante – Riguarda la tempistica. La ratifica, infatti, deve avvenire nei 60 giorni da quando la variazione viene adottata in Giunta”.

Presenti, in numero cospicuo, i consiglieri di minoranza: Annibale Ciarniello, Antonio Basso Di Brino, Nick Di Michele, Paolo Marinucci, Michele Marone, Daniele Paradisi, Francesco Rinaldi. Tra le file dell’attuale maggioranza solo Vincenzo Sabella e Manuela Vigilante.

Si tratta del primo di due consigli dedicati al tema bilancio: il secondo, sempre in seduta straordinaria ed avente ad oggetto la ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, è previsto per il 3 maggio alle 10 in prima convocazione e per il 4 maggio alle 11 in seconda. In quest’occasione sarà trattato anche un altro argomento relativo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.