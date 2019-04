Il Pd sceglie la continuità e riconferma Antonio Battista. Sarà lui il candidato sindaco alle Amministrative del 26 maggio: la decisione è stata presa dal circolo cittadino di Campobasso, in riunione proprio in queste ore.

Una ‘investitura’ per la quale si era espresso sin dall’inizio anche il segretario regionale dei dem, Vittorino Facciolla, all’indomani delle primarie dello scorso marzo. “Bisogna ripartire dagli uscenti sia a Campobasso che a Termoli”, le sue parole. La partita si è conclusa facilmente in riva all’Adriatico dove Angelo Sbrocca può contare sul sostegno di sei liste. Più complicato invece il percorso nel capoluogo molisano, dove il Pd ha tentato l’intesa con alcuni movimenti – Io Amo Campobasso e Italia in Comune – che avevano chiesto discontinuità e posto il veto su Battista.

Una volta naufragate le trattative con le civiche e accantonata l’idea di organizzare le primarie (inizialmente previste il 7 aprile, al massimo il 14), i democratici hanno scelto di puntare su colui che ha guidato il Municipio negli ultimi cinque anni.

Della coalizione a sostegno del sindaco uscente dovrebbero far parte anche i partiti della sinistra, ossia Leu, Idv, socialisti e comunisti. Un raggruppamento che conterebbe su tre liste.

