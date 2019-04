È mezzogiorno. I primi a varcare la soglia di palazzo San Giorgio sono loro, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. È l’aspirante primo cittadino Roberto Gravina, che riprova a conquistare la poltrona più alta del Municipio dopo l’esperienza del 2014, a guidare il piccolo ‘drappello’ pentastellato e a consegnare i faldoni con la documentazione necessaria. Gli adempimenti elettorali al primo piano dello storico edificio di piazza Vittorio Emanuele.

È il primo giorno utile previsto dalla legge per il deposito delle liste che parteciperanno alle elezioni del 26 maggio. E il M5S, dopo aver raccolto le sottoscrizioni dei cittadini nel gazebo allestito in piazza Municipio il giorno di Sabato santo, questa mattina (26 aprile) ha ufficializzato la formazione consegnando l’elenco nelle mani del segretario generale Vincenzo Benassai e del dottor Piacentino Salati.

Circa 300 cittadini hanno firmato per consentire alla squadra a Cinquestelle di poter competere per la seconda volta alle Amministrative del capoluogo.

Prima degli adempimenti elettorali Roberto Gravina rilascia qualche dichiarazione a Primonumero. “Siamo arrivati primi a consegnare la lista? Questo aspetto è importante non perchè sia una gara a chi arriva primo, ma perchè dimostra che c’è stata condivisione“.

Trentadue candidati: 19 uomini, 12 donne. Tra queste anche Margherita Gravina, la cugina dello stesso candidato sindaco. Una “lista variegata e trasversale, con persone giovanissime e di età più avanzata, ci sono esponenti della società civile”. Ci sono inoltre i consiglieri comunali uscenti Paola Felice, Simone Cretella e Luca Praitano. È “una lista rinnovata”, il suo giudizio.

Gravina sottolinea pure un altro aspetto: “Abbiamo in lista persone che avevamo perso di vista e che si sono riavvicinate, si possono considerare la parte civica del Movimento 5 Stelle”. Dunque, anche se il capo politico Luigi Di Maio non ha dato l’ok per l’alleanza con i movimenti civici (a Campobasso era stato avviato un dialogo col movimento Io Amo Campobasso), M5S è riuscito comunque ad aggregare pezzi della società civile.

Nessun politico ‘navigato’ ma solo volti nuovi della politica campobassana per ‘Io Amo Campobasso’ che ieri – 25 aprile – ha svelato con una nota stampa inviata nelle redazioni giornalistiche i nomi degli aspiranti consiglieri presenti nella lista nata a sostegno della candidata sindaco Paola Liberanome. Chi si aspettava che questa mattina anche loro avessero depositato tutta la documentazione necessaria è rimasto deluso. Oggi per il movimento è il giorno delle verifiche, se ne riparlerà domani mattina.

Ultimi adempimenti anche per il centrodestra e il centrosinistra. Lo schieramento che sostiene Maria Domenica D’Alessandro sarà composto da cinque liste, così come già annunciato nella conferenza stampa di presentazione dell’aspirante primo cittadino: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolari e una ‘formazione’ composta da Udc e ‘È ora’ di Donato Toma e Nicola Gesualdo. Non ci sono i movimenti civici, nè la sesta lista ‘Campobasso futura’.

Si fermano a tre le formazioni del centrosinistra. A sostegno del sindaco uscente di Campobasso Antonio Battista ci saranno il Pd, Centro democratico in tandem con Italia in Comune e Più Europa-Articolo 1.

Alla fine sul primo cittadino ha deciso di convergere anche Italia in Comune di Pino Libertucci. Il consigliere comunale voleva tentare la corsa in solitaria dopo che 5 anni fa lo stesso Libertucci si era candidato alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra.

Dunque, il partito fondato da Federico Pizzarotti, a differenza di Termoli, ha rinunciato ad un percorso in autonomia non essendo riuscito a comporre una propria lista.

Domani è atteso il lavoro più duro negli uffici elettorali preposti alla raccolta della documentazione necessaria per le Amministrative: alle 12 del 27 aprile scadono i termini per poter presentare liste e candidati.