Colpo da 27mila euro in tabaccheria, incastrata banda di ladri albanesi

Sono stati acciuffati i ladri che avevano messo a segno il furto nella tabaccheria di Vinchiaturo. 27mila euro il bottino: tabacchi, gratta e vinci e denaro. Con un’azione rapidissima, durata una manciata di minuti, i malviventi si erano introdotti nell’attività commerciale forzando la porta d’ingresso ed erano fuggiti dopo il colpo. Era lo scorso 3 febbraio.

I Carabinieri, allertati dal titolare del locale, avevano avviato immediatamente le indagini intuendo subito che si trattava di professionisti per la modalità e la velocità con cui il furto era stato effettuato. Nel giro di un paio di mesi i militari sono riusciti ad identificare i malviventi. Si tratta di una banda albanese, i cui componenti vivono nella zona di Napoli. I tre sono stati denunciati autorità giudiziaria e sono accusati di furto aggravato in concorso che “ha cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità”, spiegano dall’Arma.

Per ora gli investigatori non sono riusciti a capire se è la stessa banda che la notte dello scorso 3 febbraio ha rubato anche in una tabaccheria di Busso. Stesso bottino: tabacchi, gratta e vinci e denaro.